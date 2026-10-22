Stop ai carburanti e viaggi saltati, Marco Panichi(Dirittodivolo): «Nessuna norma d’emergenza, ma l’albergo può trattenere almassimo la prima notte»

«La situazione è complicatissima, come testimoniano le richieste di contatto che abbiamo ricevuto in queste ore, ma chi in queste ore non riesce a raggiungere la propria destinazione a causa della mancanza di carburante non può invocare alcuna disciplina d’emergenza: restiamo nell’ambito delle regole ordinarie». Marco Panichi, avvocato e founder di Dirittodivolo.it, interviene così sugli effetti che la protesta degli autotrasportatori, con i distributori a secco e la disponibilità di cherosene limitata negli scali del Mezzogiorno, sta producendo su chi viaggia.

Il motivo, spiega Panichi, è che finora non è intervenuto nulla che modifichi il quadro dei diritti di chi rinuncia o non riesce a partire. «Manca qualsiasi atto ufficiale sul punto. Il Governo non ha dichiarato uno stato d’emergenza né adottato un provvedimento che consenta di annullare senza costi viaggi e soggiorni compromessi dal blocco dei rifornimenti. In assenza di una norma specifica, i disagi di questi giorni non rientrano automaticamente in una cornice straordinaria e ciascun rapporto continua a essere regolato dalle condizioni sottoscritte al momento della prenotazione».

Questo non significa però che il viaggiatore resti senza tutela, soprattutto per quanto riguarda l’alloggio. «Le regole generali del turismo alberghiero prevedono che, in caso di no show, cioè di mancata presentazione in hotel, la struttura possa trattenere soltanto la prima notte, salvo accordi privati diversi. Chi ha prenotato tre notti e non riesce ad arrivare può vedersene addebitata al massimo una e ha diritto alla restituzione delle altre due. Lo stesso vale per un soggiorno più breve: con due notti prenotate, una deve comunque essere restituita». Per l’avvocato è proprio questo il terreno su cui chi ha un soggiorno già pagato può muoversi fin da subito. «Chi ha prenotato più notti ha una leva concreta per recuperare almeno una parte di quanto speso, e può farla valere nei confronti della struttura senza attendere interventi che al momento non sono all’orizzonte».

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