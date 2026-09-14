Casoria. Il 29 settembre un evento politico per costruire l’alternativa alla maggioranza Bene

Martedì 29 settembre, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo” di Casoria, in via Aldo Moro 26, le forze politiche dell’Alternativa si incontreranno per un importante momento di confronto e partecipazione sul futuro della città.

L’iniziativa, dal titolo “L’alternativa si costruisce insieme”, nasce dalla volontà di aprire una nuova fase politica per Casoria, mettendo al centro il confronto sulle criticità che la città sta vivendo e soprattutto sulle proposte concrete per affrontarle.

Sarà un’occasione per analizzare il momento particolarmente delicato che attraversa Casoria, discutendo dei principali settori della vita cittadina: ambiente, sicurezza, manutenzione e decoro urbano, servizi sociali, cultura, sport, commercio, mobilità, scuola e sviluppo del territorio.

Durante l’incontro saranno presentate idee, progetti e proposte con l’obiettivo di delineare una visione diversa della città e costruire, attraverso il dialogo tra forze politiche, associazioni e cittadini, una vera alternativa all’attuale maggioranza guidata dal sindaco Raffaele Bene.

«Non vogliamo limitarci alla critica dell’esistente – sottolineano i promotori del progetto dell’Alternativa – ma mettere in campo una proposta politica seria, credibile e condivisa. Casoria ha bisogno di un nuovo modello di governo della città, fondato sulla partecipazione, sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla capacità di programmare il futuro. L’alternativa non si improvvisa: si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con idee, competenze e partecipazione.»

L’appuntamento del 29 settembre rappresenterà dunque un primo importante passo verso la costruzione di un centrosinistra unito, riformista e progressista, capace di confrontarsi con i cittadini e di proporre una prospettiva nuova per Casoria.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle realtà associative, alle forze sociali e a tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una Casoria diversa.

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