INGRID CARBONE AL MAGGIO DELLA MUSICA

La musica torna protagonista in Villa Pignatelli con il primo appuntamento autunnale del Maggio della Musica. Domenica 20 settembre, alle ore 11, in scena un viaggio straordinario tra “Sacro e Profano” guidato da Ingrid Carbone, pianista, matematica e artistic researcher.

L’Associazione Maggio della Musica, presieduta da Luigia Baratti, con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo, accoglie un concerto che intreccia esecuzione e racconto, grazie alla formula di conversazione-concerto, un format originale ideato da Ingrid Carbone e presentato con successo in Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Con una carriera sviluppata a cavallo tra musica, ricerca scientifica e divulgazione culturale, Carbone porta sul palco la sintesi di questi tre mondi, svelando le proprie chiavi di lettura, condividendo le sensazioni interpretative e raccontando la musica con l’approccio interdisciplinare tipico dell’artistic research.

«Confido di abbattere quel muro che spesso si interpone tra artista e pubblico e di offrire un nuovo modo di ascoltare la musica», racconta Ingrid Carbone.

Il programma si costruisce sull’asse di un doppio omaggio. La prima parte andrà a celebrare Napoli, attraverso tre Sonate di Domenico Scarlatti (K. 27 in Si minore, K. 380 in Mi maggiore, K. 141 in Re minore) e lo Spanish Album (1904) di Ruggiero Leoncavallo, con le sue quattro pagine di ascendenza iberica. La seconda parte sarà dedicata a San Francesco d’Assisi, evocato dalla Légende n.1 di Franz Liszt del 1863, opera memorabile in cui il pianoforte si fa voce che predica agli uccelli.

Un percorso che dal profano partenopeo conduce al sacro francescano, restituendo l’idea di un ascolto come esperienza insieme sensoriale e conoscitiva.

SACRO E PROFANO

Conversazione-concerto con Ingrid Carbone, pianista



Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata K. 27 in Si minore Allegro

Sonata K. 380 in Mi Maggiore Andante commodo

Sonata K. 141 in Re minore Allegro (Toccata)



Ruggiero Leoncavallo (1857-1919)

Spanish Album (1904)

I – Sevillana Animato brillante

II – Gitano Tango affettuoso

III – Playeras ancienne Andante

IV – Granadinas Allegretto



Franz Liszt (1811-1886)

Légende n.1 – St. François d’Assise: la prédication aux oiseaux, S.175/1 (1863)

Allegretto

Ingrid Carbone

Pianista e docente universitaria di Matematica. La sua carriera si sviluppa tra musica, ricerca scientifica e divulgazione culturale. All’attività concertistica affianca un forte impegno nella diffusione della musica, in particolare attraverso le sue conversazioni-concerto, format originale (depositato presso la SIAE) presentato con successo in Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Ha inciso per l’etichetta giapponese Da Vinci Publishing, ricevendo due nomination agli International Classical Music Awards (ICMA) e otto riconoscimenti ai Global Music Awards (GMA) negli USA per le sue produzioni discografiche e registrazioni dal vivo, ampiamente recensite dalla stampa internazionale. Inoltre, il Conservatorio di Cosenza, dove si è formata, l’ha riconosciuta quale pianista diplomata con la migliore carriera artistica, in occasione delle celebrazioni per i primi cinquanta anni di attività dell’istituto. Ha studiato con pianisti di prestigio, tra cui Lazar Berman, e ha proseguito la propria formazione al Mozarteum di Salisburgo e alle Tel-Hai International Piano Master Classes in Israele. Ha ricevuto la “Scarlatti Special Mention” e la “Piano Special Mention” della New York IBLA Foundation e il Premio alla Carriera “Città di Montalto Uffugo”. Ha collaborato con scuole, università, conservatori e istituzioni culturali italiane e internazionali, tra cui l’Università Nazionale Autonoma del Messico, la Wuhan University of Communication in Cina, il FestivalScienza di Cagliari, l’Ambasciata d’Italia ad Amman e il Conservatorio Nazionale di Musica della Giordania, il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme e l’Edward Said National Conservatory of Music di Ramallah e Betlemme, nonché gli Istituti Italiani di Cultura di Cracovia e Praga.

Parallelamente all’attività artistica, è ricercatrice di ruolo in Analisi Matematica presso l’Università della Calabria, dove svolge attività didattica e di ricerca con pubblicazioni su riviste internazionali e interventi su invito in Europa e Canada. Dall’incontro tra formazione matematica e pratica musicale ha sviluppato una linea di artistic research dedicata ai rapporti tra strutture matematiche, interpretazione musicale, processi cognitivi e consapevolezza delle scelte esecutive.

Prossimo appuntamento

Domenica 27 settembre, Villa Pignatelli, ore 11.00

Classici e Neoclassici

Francesco D’Orazio, violino

Giampaolo Nuti, pianoforte

Musiche di Beethoven, Stravinskij, Schnittke, Pärt

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

pal-na@cultura.gov.it |+39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 0815561369, +39 3929160934, +39 3929161691 www.maggiodellamusica.it

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