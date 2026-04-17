Ciclismo; il Tour of the Alps sceglie Suzuki

– Dal 2019, Suzuki è al fianco del Tour of the Alps e le vetture della casa di Hamamatsu affiancheranno atleti e organizzatori nei cinque giorni di gara, garantendo il necessario supporto tecnico e logistico alla corsa

Per la settimana edizione consecutiva, Suzuki è al fianco del Tour of the Alps, rinnovando un legame che nel tempo si è trasformato in una presenza autentica e costante, espressione di una profonda vicinanza al mondo del ciclismo e ai suoi valori più veri come passione, sfida e rispetto dell’avversario.

Suzuki sarà quindi Auto del 49° Tour of the Alps 2026, la prestigiosa corsa a tappe euro-regionale in programma dal 20 al 24 aprile, attraversando Tirolo, Alto Adige e Trentino. L’evento, tra i più rilevanti del calendario primaverile UCI Pro Series, vedrà Suzuki insieme all’Organizzazione del Gruppo Sportivo Alto Garda, fornendo una flotta di vetture 100% hybrid composta da Swift Hybrid, Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid.

L’organizzazioneutilizzerà le auto Suzuki muovendosi lungo il tracciato per essere pronta alle esigenze logistiche legate all’evento garantendo ai ciclisti in corsa tutto il supporto tecnico necessario.

Suzuki Vitara Hybrid, icona dell’innato spirito 4×4 del brand Suzuki, da oltre 3 decenni raccoglie l’eredità delle inarrestabili antenate e veste con personalità e ricercatezza un pacchetto tecnico di prim’ordine oggi aggiornato nella sicurezza, connettività, stile ed efficienza. Dotata di motorizzazione ibrida a 48 volt e trazione integrale 4×4 ALLGRIP Select, affronta ogni percorso con efficienza e sicurezza.

Suzuki S-Cross Hybrid si dimostra tra i SUV più versatili in circolazione, elegante e allo stesso tempo avventurosa con stile deciso, tecnologia avanzata e massima versatilità. Dotata di motorizzazione ibrida e trazione integrale 4×4 ALLGRIP Select, si dimostra a suo agio in ogni condizione di guida. Spaziosa, connessa e ricca di dotazioni di serie, è pensata per chi cerca libertà di movimento e un approccio alla guida sostenibile, senza rinunciare al comfort e al piacere di guidare.

Suzuki Swift Hybrid, quarta generazione dell’iconica hatchback di Suzuki, rappresenta un’offerta unica all’interno del segmento B offrendo un’ampia rosa di possibilità ai Clienti essendo disponibile 2 e 4 ruote motrici (sistema ALLGRIP Auto) con cambio manuale e 2 ruote motrici con cambio manuale e automatico. Swift si distingue per essere una compatta raffinata, elegante, con un design stiloso, sistemi di sicurezza avanzati, in gradi di offrire un’esperienza di guida dinamica, sicura e divertente.

Valori condivisi

La collaborazione tra Suzuki e Tour of the Alps 2026, conferma la condivisione dei più alti valori dello sport e in particolare di quelli del ciclismo.

Suzuki non è nuova ad esperienze nel mondo del ciclismo: organizza il Suzuki Bike Day (giunto quest’anno alla sua sesta edizione), la giornata dedicata alla mobilità condivisa e sostenibile in programma il 20 giugno 2026 all’Autodromo Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Chi pratica questa disciplina è l’esempio di quanto sia importante non arrendersi mai applicandosi con costanza e impegno nel migliorare continuamente i propri limiti per raggiungere i traguardi prefissati, anche quelli più ambiziosi. È con questo stesso approccio che gli ingegneri Suzuki lavorano ogni giorno, impegnati a progettare e realizzare auto, moto e motori fuoribordo affidabili, performanti e attenti all’ambiente.

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

· 1909: Michio Suzuki fonda a Hamamatsu la prima azienda, Suzuki loom Works, dedicata alla produzione di telai tessili automatizzati poi diventata Suzuki Motor Corporation.

· 1952: Lancio della prima bicicletta motorizzata, Power Free, che segna l’ingresso di Suzuki nel mondo dei motori.

· 1955: Debutta la prima automobile Suzuki, Suzulight. Auto compatta (keicar) con trazione anteriore e caratteristiche all’avanguardia per l’epoca, che segna l’inizio dell’attività automobilistica di Suzuki.

· 1965: Nasce il primo motore fuoribordo Suzuki: il due tempi D55

· 1970: Debutto del primo fuoristrada compatto 4×4: Suzuki Jimny (LJ10), che segna l’inizio di una tradizione di fuoristrada leggeri e compatti.

· 1988: Debutta il primo vero SUV compatto di Suzuki, Suzuki Vitara. Un modello che mescola off-road e fruibilità urbana, destinato a diventare un’icona.

· 2024: Viene presentata eVITARA, il primo modello 100% elettrico di Suzuki

· Today: Suzuki conferma la sua presenza internazionale grazie alla produzione globale e modelli adatti a molti mercati.

Suzuki, attenta alle tematiche legate all’ecologia e alla salvaguardia del pianeta, s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibro tra ambiente e mobilità, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo sviluppati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future.

Ciclismo; il Tour of the Alps sceglie Suzuki