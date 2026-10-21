Ciro Troise: “De Bruyne play è l’Allegrata. Buona gara nel complesso, il Napoli non è caduto alle prime difficoltà”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Champions – L’InFedele, trasmissione in onda su Televomero:

“È una partita in cui sono cambiate tante cose, poi bisognerà dargli continuità. L’Allegrata c’è stata davvero con De Bruyne play, una prova avvenuta già a Castel di Sangro, dove non andò benissimo. Contro il Bodo Glimt, invece, è andata meglio. Il pressing della squadra norvegese nel primo tempo non era asfissiante come accade delle volte in Italia e questo gli ha dato la possibilità di guardare il gioco. A differenza di altre volte, la cosa che mi ha colpito è che il Napoli non è caduto alle prime difficoltà che ci sono state durante la partita.

Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo e una buona gara nel complesso, che va letta per il momento in cui era dopo le due sconfitte contro Villarreal e Venezia. Sono più i segnali positivi, che quelli negativi, poi è giusto non dire che non si sono risolti tutti i problemi. Anche Allegri nel postpartita ha palesato delle criticità. Però dopo il Bodo si esce dal campo con molte più cose positive che negative”.

Jolanda De Rienzo a Terzo Tempo Champions – L’InFedele: “Vittoria convincente del Napoli, Allegri forse ha trovato una soluzione con De Bruyne” Jolanda De Rienzo, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Champions – L’InFedele, trasmissione in onda su Televomero: “È stata una vittoria convincente del Napoli dal punto di vista del gioco. I migliori in campo penso siano stati McTominay e Politano. Allegri ha detto che De Bruyne può sicuramente giocare da play e l’aiuto dei compagni può favorirlo in questa posizione. Il 4-3-3 contro il Bodo Glimt potrebbe essere una soluzione da adottare anche contro la Roma, poi bisognerà valutare le condizioni dei singoli, soprattutto Anguissa”. Pasculli a Terzo Tempo Champions – L’InFedele: “Non è stata una grande prestazione del Napoli, la squadra era lenta e non aggrediva l’avversario” Pedro Pasculli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Champions – L’InFedele, trasmissione in onda su Televomero: “Non è che è stata una grande prestazione del Napoli, con tutto il rispetto per il Bodo Glimt che ha fatto bene contro tutte le squadre italiane. Però io credo che Allegri non abbia ancora trovato il sistema giusto. Il migliore in campo nel primo tempo è stato De Bruyne, che ha una certa età. Davanti mancavano dei movimenti. Penso che il Napoli può fare molto di più. Ho visto una squadra lenta che non aggrediva l’avversario. Credo che Allegri farà riposare qualcuno contro la Roma. Ma deve ritrovare Anguissa che è importantissimo, che non aveva i 90’ nelle gambe. Magari cambierà qualcosa, perché incontrerà una grande squadra”.

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