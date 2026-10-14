Convivio Armonico-Partenope Barocco festival: “Riflessi” con il duo F. Mastrominico – F. Scelzo// 18 ottobre 2026

Settimana ricca di appuntamenti quella di Convivio Armonico-Partenope Barocco Festival: Venerdì 16 ottobre 2026 ore 16, laboratorio sulla Liuteria Napoletana presso la Liuteria ANEMA E CORDE (Via Port’Alba 30 Napoli) mentre domenica 18 ottobre 2026 alle ore 11,30, il Museo Civico Gaetano Filangieri ospiterà per la Sezione “SGUARDI OBLIQUI – I GIOVANI E LA MUSICA” il concerto RIFLESSI con il DUO Laura Francesca MASTROMINICO percussioni

Francesco SCELZO chitarra. In programma musiche di Ney Rosauro, S. Goss,J.van Heusen, R. Dyes. Si tratta del quinto concerto della 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Il concerto

”RIFLESSI” nasce dal connubio di due mondi apparentemente distanti tra loro, ma che si completano e si fondono in sonorità coinvolgenti: quello della chitarra, strumento poliedrico e ricco di storia con Francesco Scelzo, e quello degli strumenti a percussione dalle infinite possibilità sonore con Laura Francesca Mastrominico, vibrafono, gong, cajon, castagnette, piatti, wood block, effetti. Il programma attraversa il ‘900 con Piazzolla e sosta per un bel po’ nel nuovo millennio con brani originali di compositori viventi quali Stephen Goss e Ney Rosauro, aprendo una parentesi jazzistica con un arrangiamento di Roland Dyens del famoso standard “Polkadots and Moonbeams”.

I Protagonisti

LAURA FRANCESCA MASTROMINICO (1998)

Nata in una famiglia di musicisti, intraprende lo studio delle percussioni giovanissima con il M° Salvatore Valletta, diplomandosi al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli in Strumenti a Percussione con il massimo dei voti, lode e menzione. Sotto la guida del M° Gabriele Borrelli ha approfondito lo studio del repertorio Afro-cubano. Dal 2018 frequenta il corso di specializzazione in Timpani presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, sotto la guida del M° Antonio Catone. Ancora presso il Conservatorio San Pietro a Majella ha conseguito un Master di primo livello in Management e Comunicazione delle Imprese Culturali. Ha seguito Masterclass con Conrado Moya (Marimba), Andrea Santarsiere (Percussioni orchestrali), Wieland Welzel (Timpani). Attualmente frequenta il biennio di Musica d’insieme presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno.

Nel 2016 inizia l’attività orchestrale in qualità di timpanista e percussionista con l’orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella (con la quale prende parte alla lezione-concerto tenuta dal M° Riccardo Muti sul repertorio lirico-sinfonico, si esibisce come solista in un brano scritto e diretto dal M° Roberto De Simone per l’anniversario di nascita di Mozart e in formazione da camera ne “L’Histoire du soldat“ di I. Stravinskij presso il Museo di Capodimonte), e altre orchestre e formazioni campane tra cui l’Orchestra San Giovanni diretta dal M° K. Goodman, l’Orchestra del Rotary di Napoli, l’Orchestra Artemus, Ensemble Lirico Italiano, Ensemble Wind Symphonietta, L’Ensemble Mercadante confrontandosi con vari generi musicali. Nel 2017 e nel 2023 partecipa come percussionista a delle “tournée orchestrali” nella Repubblica Popolare Cinese. Collabora con vari enti e associazioni culturali e musicali sul territorio campano e nazionale, esibendosi come solista in: Basilica di San Francesco da Paola, Accademia Areonautica Militare di Pozzuoli (NA), Arena del Mare, Palazzo Calvanese (SA), Basilica di Sant’Angelo in Formis (CE) per l’Ass. I Concerti nel Parco di Roma, Ass. A.Jervolino di Caserta. Nell’ambito del “Napoli Teatro Festival“ 2018, partecipa in duo pianoforte e vibrafono insieme al pianista Fabio Espasiano allo spettacolo ‘Racconti dal carcere ‘ tenuto dalla nota attrice Isa Danieli.

E’ membro fondatore di TAMBURAMA PERCUSSION, un quartetto di soli strumenti a Percussione attivo in vari concerti con un repertorio che spazia dal periodo Barocco a quello contemporaneo, eseguendo composizioni originali per strumenti a percussione nonché composizioni proprie con il quartetto ha partecipato al Concorso di Musica da Camera di Tropea classificandosi al Terzo posto; con il chitarrista Francesco Scelzo ha attivo un Duo che esplora vari linguaggi e generi musicali.

Dal 2019 ad oggi è incaricata del ruolo di Consulente Organizzativo e Musicale dall’Associazione culturale “Area Arte”. A partire dallo stesso anno partecipa alle attività dell’Orchestra “Francesco d’Avalos” in qualità di orchestrale, solista, e organizzatore delle attività artistiche. Collabora inoltre all’organizzazione del Premio letterario ed alla Carriera ‘’Labore Civitatis’’ del Cav. Nicola Paone, giunto quest’anno alla XXIV edizione.

Dal 2021 è Docente di Strumenti a Percussione presso le scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale e, vincitrice dei concorsi a cattedra per le scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, è dal 2023 titolare di cattedra di ruolo di Strumenti a Percussioni.

FRANCESCO SCELZO (1990)

è considerato uno dei più interessanti e poliedrici chitarristi della sua generazione.

Ha iniziato i suoi studi al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli con il M° Maurizio Villa, dove ha conseguito con il massimo dei voti e la lode, il diploma in chitarra classica ed il Biennio di II Livello. Nel 2013 è stato il primo studente del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli a vincere una borsa di studio presso la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama di Londra, dove si è perfezionato sotto la guida del M° Robert Brightmore.

Negli ultimi anni si è aggiudicato più di 40 premi in concorsi internazionali sia in Italia che all’estero. Tra i più importanti: “Ivor Mairants” di Londra, “Brno International Guitar Competition” in Repubblica Ceca, “Berlin International Guitar Competition”, “Rust international Guitar competition” Austria, l’“Omis International Guita Cometition” in Croazia, l’“Enrico Mercatali European Guitar Competition” di Gorizia, che lo premia con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.

Nel 2010 è stato insignito dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, del “Premio Nazionale delle Arti”, riservato ai migliori solisti italiani.

La sua intensa attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in prestigiose sale da concerto (Ravello Festival, il festival Andres Segovia di Madrid, l’Istituto Italiano di Cultura di Ankara, la fondazione William Walton di Ischia, il Pleven Guitar Festival in Bulgaria, l’associazione Rodolfo Lipizer di Gorizia, l’Associazione Filarmonica di Rovereto, la IUC di Roma, la Wigmore Hall di Londra), con grande successo di pubblico e critica.

E’ impegnato anche in ambito cameristico, in duo con il violinista Riccardo Zamuner, con la violoncellista Catherine Lee, con il soprano, Giulia Lepore, il chitarrista Gian Marco Ciampa, e in trio con la poliedrica cantante Jazz, Emilia Zamuner.

Nell’aprile 2021 è stato impegnato in qualità di chitarrista classico dell’ensemble strumentale “Nuova Polifonia” per la registrazione a cura dalle RAI dell’opera del M° Roberto de Simone “Triano Opera” – tra pupi sceneggiata e bel canto, voce solista M° Mariagrazia Schiavo.

Ha al suo attivo tre CD: Welcome (NoVoicesRecord2013), con musiche di A. Piazzolla, A. Ramirez, A. Ginastera, dedicato alla musica sudamericana; Mood Swings (SoundLiveRecord2017), un omaggio alla musica Jazz e alla figura del M° Roland Dyens, autore degli arrangiamenti; Reflexoes (NoVoicesRecord 2020), un viaggio nella musica spagnola con musiche di E. Granados, I. Albeniz e M. De Falla, in duo con la violoncellista londinese Catherine Lee; Over the Mood (SoundLiveRecord2019), un DVD contenente brani tratti dai precedenti lavori discografici; Fugata (Camera Musique 2021) un vinile 45 giri, a tiratura limitata, dedicato interamente alla figura di Astor Piazzolla. Nel 2015 consegue la laurea di II Livello in Formazione Docenti e l’anno successivo consegue la specializzazione nell’insegnamento dello strumento musicale (TFA). Risultato vincitore del concorso a cattedra del 2016, è docente di ruolo di chitarra presso il Liceo Musicale “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia.

Da sempre affascinato dalla musica in tutte le sue forme, nel 2021 consegue la laurea triennale in chitarra Jazz con il M° Francesco Buzzurro, presso il conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno.

Dal 2021 svolge attività didattica presso i Conservatori italiani (Cosenza, Vibo Valentia, Alessandria) ed è titolare di cattedra presso il Conservatorio di Campobasso

I LABORATORI

Venerdì 16 ottobre 2026 ore 16,00

Laboratorio sulla Liuteria Napoletana presso la

Liuteria ANEMA E CORDE in Via Port’Alba 30 Napoli

Venerdì 16 ottobre al via la sezione delle attività collaterali con il primo Laboratorio che sarà dedicato alla Liuteria Napoletana a cura del Maestri liutai Pasquale e Salvatore Mancino della Bottega Anima e Corde

L’incontro laboratoriale, gratuito fino a capienza, avrà inizio alle ore 16.00 presso il Laboratorio di Liuteria ANEMA E CORDE in Via Port’Alba 30 e terminerà alle ore 17,30.

Area Arte Associazione nasce a Napoli all’interno dello storico Teatro Sancarluccio nel lontano 1993 con la “mission” di “incrementare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale…” con una particolare attenzione rivolta al patrimonio teatrale e musicale degli autori di scuola e d’origine partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo”, repertori proposti principalmente dall’ensemble Le Musiche Da Camera con strumenti d’epoca, fondato all’interno dell’associazione.

Numerose le manifestazioni, le collaborazioni ed i protocolli d’intesa a Napoli, in regione ed in Italia realizzate in questi lunghi anni, sostenute da enti di rilievo e molto apprezzate da pubblico e critica per l’originalità delle proposte musicali e per la qualità degli artisti invitati. Attività queste che hanno reso da tempo Area Arte e Le Musiche da Camera Ensemble una delle realtà più vive ed interessanti operanti a Napoli in questo settore. Dal novembre 2013 Area Arte rappresenta e cura le attività legate al repertorio ed alle produzioni discografiche di FRANCO NICO, PINA CIPRIANI, ed alla memoria storica del Teatro Sancarluccio Storico e della CPS.

Il progetto 2026

Le proposte dell’associazione per il 2026, sempre con la direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, si realizzano nel dispositivo artistico “CONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL”, giunta al traguardo della venticinquesima edizione, seguendo le linee di produzione ed offerta musicale proposta da Area Arte.

Le due linee di attività sviluppano i Temi che caratterizzano le proposte musicali: su tutte “Musica nel Corpo di Napoli” con i concerti concentrati in quello che è il centro Antico e pulsante della Napoli odierna come quella settecentesca, e“Suoni in Basilica “.

Convivio in Tour invece vedrà l’Ensemble Le Musiche Da Camera realizzare concerti dedicati al Barocco Napoletano in varie Regioni Italiane.

Le attività sono promosse e sostenute dal contributo del Comune di Napoli Ufficio Cultura e dalla Regione Campania Assessorato Cultura e Spettacolo

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

INFO

Segreteria organizzativa: 081 19018227 – 347 2430342 – 350 9273606 – 345 8526889

website: www.areaarte.eu / mail: associazioneareaarte@libero.it / lemusi@libero

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