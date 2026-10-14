Al Via la dodicesima edizione di PIANO CITY NAPOLI

Al via giovedì 15 ottobre la dodicesima edizione di Piano City Napoli con l’anteprima di Spiriocast di Gina Alice in diretta dalla Steinway di Amburgo. Un appuntamento sempre molto atteso del festival dedicato alla musica da pianoforte nato da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern e organizzato a Napoli dal 2013 dall’Associazione Napolipiano, con la direzione artistica di Dario Candela e il patrocinio e il supporto del Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica.

La manifestazione entra nel vivo venerdì 16 ottobre con il primo main concert previsto nella Basilica di San Paolo Maggiore alle ore 21 ed è intitolato “Dialoghi Piano…Forte…in Duo”, protagonisti due musicisti molto noti e amati, Enrico Fagnoni e Antonello Cannavale con un programma che spazia tra classica e contemporanea con musiche di Richard Rodney Bennet, George Gershwin, Astor Piazzolla, Darius Milhaud e dello stesso Fagnoni. Main sponsor della manifestazione il Prosciutto di Parma. Altri sponsor contribuiranno alla realizzazione della manifestazione tra cui Idea, Eurisko, Horus, Maiba e Rdr.

Questa edizione della manifestazione, come annunciato, è caratterizzata da un focus sulla valorizzazione dei giovani talenti e degli studenti delle scuole musicali, fortemente voluto dal Comune di Napoli in coerenza con gli obiettivi di Napoli Città della Musica. Il risultato è una sezione specifica del festival denominata Piano City OFF, in cui gli allievi delle scuole primarie e secondarie, dei licei e dei conservatori saranno affiancati da pianisti professionisti di rilevanza nazionale.

Per questa sezione, venerdì 16 al Circolo Ilva di Bagnoli alle ore 18 è previsto “L’elaborazione Pianistica della Canzone Napoletana” a cura di Patrizio Marrone che vedrà coinvolti oltre lo stesso Marrone, sette pianisti: Ivano Leva, Patrizio Marrone, Alfredo Giordano Orsini, Ugo Ruocco, Massimo Russo, Antonio Sinno e Massimo Spinosa. Mentre alle ore 11 al Liceo Melissa Bassi gli studenti incontreranno il giovane pianista emergente Riti Barra e, nello storico liceo Sannazaro alle ore 17, si esibiranno gli allievi del Sannazaro e della S.M.S Viale delle Acacie. Infine, alle ore 18, nella Chiesa di San Rocco a Chiaia “Piano Teenager – Giovani Talenti”, concerto organizzato in collaborazione con la Fondazione Pietà de’ Turchini.

Sabato 17 Piano City Napoli prosegue con il main concert dal titolo “Fantasiekonzert” previsto sempre nella Basilica di San Paolo Maggiore alle ore 18. Protagonista Filippo Balducci, pianista di raffinata interpretazione. Mentre alle 21, sempre a San Paolo Maggiore, troveremo Gianluca Luisi considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo, con un programma interamente dedicato a Chopin. Entrambi i concerti insieme a quello di Cristiana Pegoraro sono in collaborazione con il Centro Italiano di Musica da Camera. Nella stessa sede (ore 11 e ore 12) due concerti a 2 pianoforti: “Tre sguardi sul ‘900 tra classica e jazz: Šostakovič, Kapustin, Tsfasman” con protagonisti Dora Dorti e Salvatore Giannella e il Duo Bonardi – Zullo formato da Lucio Amleto Bonardi e Eleonora Zullo che ci faranno ascoltare l’opera Omnia per 2 pianoforti di Šostakovič.

Tra gli appuntamenti da non perdere: Cristiana Pegoraro a Gallerie d’Italia – Napoli alle 18 con un concerto che spazierà dalla classica al pop passando per l’opera e con un omaggio all’America’s Cup; il jazz di Francesco D’Errico al Refettorio del Complesso Monastico S. Maria in Gerusalemme alle 17 con un concerto dal titolo “L’Europa X le Americhe Kiasmos”; la Terza Edizione del Piano Donna alle 17.30 presso la Sala Chopin di Palazzo Mastelloni – Alberto Napolitano Pianoforti, curata da Maria Teresa Pizzulli e Maria Grazia Ritrovato in cui oltre a loro si esibiranno le pianiste Chiara Piomboni e Lilia Krav, e a seguire nella stessa location la musica brasiliana di Christianne Neves alle 19.00

Villa di Donato si conferma come sede storica del festival e vedrà 3 appuntamenti sabato e 3 domenica con l’alternarsi di pianisti classici, contemporanei, jazz e di musica originale tra cui Fulvio Giarrusso, Monica Ferracuti, Giancarlo Bobbio, Luca Mazzillo.

Come sempre non manca l’attenzione del festival alle problematiche sociali, e anche in questa edizione si terrà un laboratorio di musicoterapia dedicato ai bambini ricoverati non aperto al pubblico a cura di Isabella Caliendo e in collaborazione con ABIO Napoli presso il Presidio Ospedaliero Cavallino Santobono-Pausilipon.

Tutti i concerti Piano City Off sono a ingresso libero fino a esaurimento posti tranne al Circolo Ilva in cui si prenota dal sito del festival. Fanno eccezione il Museo Nitsch, per il quale è necessario acquistare un biglietto d’ingresso ridotto di € 3, e il MU-Casa Museo Murolo con un biglietto ridotto di € 2. In entrambi i musei il biglietto consentirà la visita alle collezioni. Per i concerti in Villa di Donato è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a prenotazioni@villadidonato.it

Informazioni dettagliate su www.pianocitynapoli.it

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