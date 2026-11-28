Mercoledì 2 dicembre 2026, alle ore 20:30, è in programma “Di pizza e di vino”, la prima serata di degustazione guidata, anche senza glutine, all’Antica Pizzeria da Michele Pompei, realizzata in collaborazione con AIS Vesuvio.

La degustazione si articola in quattro tappe, studiate per valorizzare le peculiarità di ciascuna pizza attraverso diverse tipologie ed espressioni vitivinicole del territorio campano. Il percorso si apre con la tradizionale margherita a ruota di carro in abbinamento con Otto Uve Penisola Sorrentina Gragnano 2025 Salvatore Martusciello, per proseguire con la pizza fritta accostata al Ronorrà Paestum rosato 2025 Donna Clara. La terza portata vede protagonista la pizza Arcimboldo (con crema di zucca, funghi chiodini, pancetta e provola) insieme al Cinqueviti Vesuvio Lacryma Christi bianco 2025 Sorrentino, mentre la chiusura è affidata alla pizza provola e pepe accompagnata dal Cinque Grani Sannio Aglianico 2019 Vigne Vecchie. Il percorso è disponibile anche con pizze senza glutine, con piccole variazioni.

Guidano la degustazione Ernesto Lamatta, delegato AIS Vesuvio, e Antonella Amodio, giornalista enogastronomica, sommelier e autrice di Calici & Spicchi.

La quota di partecipazione è di 25 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria, contattando il numero +39 353 308 4451.

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