Ditto aveva ragione: il turismo pasquale a Napoli conferma che contano i ritorni, non gli arrivi

L’imprenditore napoletano, che a marzo aveva previsto le criticità del modello “mordi e fuggi”, vede confermata la sua analisi dai dati della Pasqua 2025

NAPOLI, aprile 2025 – Le previsioni di Enrico Ditto si sono rivelate precise. L’imprenditore napoletano del settore dell’ospitalità, che lo scorso 26 marzo sulle colonne de Il Roma aveva invitato a spostare il focus dal numero degli arrivi alla qualità della permanenza, legge oggi nei dati post-pasquali la conferma di una tesi chiara: Napoli attrae, ma fatica ancora a trattenere.

Quando Ditto aveva dichiarato che «il turismo non è più una fotografia di arrivi e partenze, ma una relazione», molti avevano interpretato le sue parole come eccessive. In realtà erano una lettura anticipatrice. I flussi pasquali sono stati consistenti, ma la permanenza media è rimasta sotto il potenziale, la distribuzione tra centro e periferia metropolitana ancora squilibrata e le criticità strutturali — mobilità, decoro, gestione dei rifiuti — si sono manifestate puntualmente, esattamente come previsto.

«Non esiste ospitalità senza città — aveva affermato Ditto —. I turisti oggi scelgono con attenzione e restano dove trovano equilibrio tra bellezza e funzionamento. L’autenticità non basta più se non è accompagnata da efficienza.»

Anche sulla distribuzione territoriale dei flussi la previsione si è confermata: i visitatori si sono concentrati nelle aree già sature, mentre la provincia — ricca di storia, paesaggio e potenziale ricettivo — ha beneficiato in misura minima del boom di presenze. Un’occasione mancata che si ripete con una regolarità che non può più essere attribuita alla casualità.

L’appello di Ditto alle istituzioni resta aperto: «Se vogliamo che Napoli cresca davvero, dobbiamo investire su ciò che fa restare le persone: servizi, infrastrutture, qualità della vita. Serve una regia, non l’improvvisazione.»

La Pasqua 2025 ha offerto un nuovo test empirico. I dati indicano con chiarezza dove il sistema ha tenuto e dove ha ceduto. Non è fatalismo geografico: è una questione di scelte politiche e capacità di governance.