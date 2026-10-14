FAVOLE SENZA TEMPO E AVVENTURE ELFICHE AL TEATRO DEI PICCOLI DI NAPOLI – 17 e 18 ottobre 2026

“Elfolandia” nella foto un momento dello spettacolo

“Le Favole della Saggezza” de I Teatrini e gli “Incontri ravvicinati con il popolo del bosco – Elfolandia” proposti dalla Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia sono i due spettacoli in programma, sabato 17 e domenica 18 ottobre, alla rassegna “È grande essere piccoli“, in corso di svolgimento al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Per i più piccoli e per le famiglie il viaggio tra le antiche fiabe inizia sabato, alle ore 17, con “Le Favole della Saggezza”, spettacolo scritto e diretto da Giovanna Facciolo e tratto dalle immortali opere di Fedro, Esopo e La Fontaine. Attori e spettatori si ritrovano uniti per dare nuova vita a racconti senza tempo come, ad esempio, La volpe e l’uva, Il Lupo e l’Agnello, La Cicala e la Formica, La Lepre e la Tartaruga, affidati all’interpretazione delle attrici Marta Vedruccio e Melania Balsamo, con il commento sonoro dal vivo del percussionista Dario Mennella e con le maschere e gli oggetti di scena realizzati da Marco Di Napoli. Lo spettacolo sarà preceduto (alle ore 15) da un laboratorio teatrale per bambini dedicato alla costruzione di maschere e burattini, curato dalla compagnia I Teatrini (il laboratorio è incluso nel costo del biglietto di ingresso).

Domenica 18 ottobre, alle ore 15 e alle ore 17, il doppio appuntamento propone lo spettacolo itinerante “Incontri ravvicinati con il popolo del bosco – Elfolandia”, scritto e diretto da Aldo de Martino per la Compagnia degli Sbuffi. Sul palco e tra il pubblico si alternano Luca Lombardi, Filippo D’Amato, Camilla Bruno, Gaia Napoletano e Violetta Ercolano. Guidati dall’eccentrico Professor Ubaldo Maria della Porta, insigne docente ed esperto di tradizioni gnomiche, i partecipanti scopriranno i segreti del mondo incantato di Elfolandia. Canzoni, musiche e pupazzi daranno vita ad una storia ricca di colpi di scena che coinvolgerà i piccoli spettatori nelle vicende di orchi, gnomi, fate e folletti.

Entrambe le rappresentazioni, della durata di un’ora circa e adatte a bambini a partire dai 3 anni, si svolgeranno presso l’Arena all’aperto del Teatro dei Piccoli, con spostamento nella sala interna garantito in caso di maltempo.

L’iniziativa fa parte della stagione culturale 2026/2027 promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli, curata da Casa del Contemporaneo in collaborazione con Mostra d’Oltremare, Teatro dei Piccoli, I Teatrini e Progetto Sonora. Il biglietto d’ingresso ha un prezzo unico di 5 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali casadelcontemporaneo.it e teatrodeipiccoli.it.

È GRANDE ESSERE PICCOLI

rassegna di teatro, musica, circo contemporaneo

in scena

sabato 17 ottobre ore 17

i Teatrini, Napoli

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

di Giovanna Facciolo, con Marta Vedruccio e Melania Balsamo, percussioni dal vivo Dario Mennella, maschere e oggetti di scena di Marco Di Napoli; teatro d’attore, maschere, musica dal vivo (3+)

domenica 18 ottobre ore 15 e ore 17

Compagnia degli Sbuffi, Castellammare di Stabia

INCONTRI RAVVICINATI CON IL POPOLO DEL BOSCO: ELFOLANDIA

testo e regia Aldo de Martino; con Luca Lombardi, Filippo D’Amato, Camilla Bruno, Gaia Napoletano, Violetta Ercolano: teatro d’attore e pupazzi, spettacolo itinerante (3+)

Teatro dei Piccoli

Mostra d’Oltremare di Napoli. Ingressi da via Usodimare e via Terracina 197 (Quick Parking in convenzione, consigliato per chi viene in auto.

Info: tel. 08118903126 – 3270795871 entrambi anche whatsapp

Web: casadelcontemporaneo.it – teatrodeipiccoli.it e pagine social collegate

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