Quando si dice passione, la prima cosa che viene in mente è l’amore, i sentimenti, ma quando questa passione diventa vita vissuta, allora il discorso cambia, diventa più complesso, quasi filosofico nel mistero che si cela dietro a molte scelte.E’ il caso della storia che vi raccontiamo oggi, quella del prof. Antonio Del Prete, 76 anni, già docente di Oftalmologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, stimato oculista, la cui vita nasce però con la grande passione per l’arte e per la pittura. Oltre alla professione medica, dunque, una fitta attività artistica che condurrà Del Prete ad una crescente notorietà grazie anche alle installazioni artistiche per ipovedenti che danno ancora oggi la possibilità alle persone non vedenti di immaginare l’arte attraverso il tatto. Una sorta di braille artistico che garantisce alle dita di profilare i tratti di un disegno o una immagine artistica delle opere sottostanti e renderne al cervello la forma concependone il significato.Per queste intuizioni, partendo da Del Prete ricercatore con gli studi sull’allergologia oculare, all’utilizzo dell’acqua ossigenata nella cura dal Covid19, fino agli ultimi studi sulla biotecnologia d’avanguardia, il noto professionista ha destato la curiosità di Agenzia Stampa Italia che a lui dedicherà una puntata della rubrica cult “Storie” per raccontare l’avventura umana di uno dei figli più creativi di Napoli.Abbiamo incontrato il prof. Antonio Del Prete che, davanti ad un ottimo caffè partenopeo, ci ha raccontato in sintesi la sua storia.“Sono nato a Napoli in una calda giornata di giugno del 1950, almeno così mi hanno sempre detto, – esordisce il prof. Del Prete- nella zona storica della città, quella Via Chiaia dove ancora vivo a distanza di ben 76 anni. Come avete brillantemente sintetizzato la mia vita artistica parte prestissimo, a 10 anni iniziai copiando un disegno su compensato realizzato da mio fratello Giosuè , una Biancaneve e i sette nani , da qui poi iniziò il mio viaggio tra colori e pennelli. A distanza di soli 2 anni, quindi avevo 12 anni, partecipai con il quadro “il clown” la cui idea presi in prestito da un’artista inglese, alla collettiva d’arte dei tipografi artisti vincendo anche un premio. Negli anni a seguire iniziai a dipingere copiando dal vero e partecipando a molte collettive tra cui quella della primavera napoletana organizzata dalla moglie di Nunzio Gallo sui gradini Francesco D’Andrea in Via dei Mille”.Dopo una crisi artistica durata ben 10 anni nel quale lasso temporale Del Prete si dedicò ai suoi studi universitari, il professore tornò alla pittura all’età di 22 anni con la variante del colore viola e dipingendo figure e nature morte anche surreali.“Il 1973 segnò l’inizio della produzione di quadri di grandi dimensioni come “la pietà” e “messaggio ecologico”. In seguito, poi, mi spinsi anche a realizzare quadri astratti ,ma a questo punto nel 1977 terminai gli studi universitari e mi laureai in Medicina”. Il 1977 segna uno spartiacque tra la grande vocazione artistica e la professione medica che, inevitabilmente, prese il sopravvento.“Mi dedicai totalmente alla medicina – continua a raccontare il prof. Del Prete – iniziando con una tesi sperimentale guidato dal mio mentore il prof. Mario D’Esposito che entusiasta anche della mia passione artistica mi portò in sala settoria per descrivere con i disegni i suoi interventi chirurgici . Il grande luminare mi affidò l’oneroso incarico di portare avanti un centro di infiammazione dell’occhio”.“Dopo la specializzazione – continua il racconto Del Prete – lavorai intensamente all’organizzazione di questo centro, sviluppando un vaccino a collirio per curare le congiuntiviti allergiche e iniziai, nel contempo, a pubblicare su riviste internazionali e a scrivere capitoli su testi universitari sempre sulle infezioni attinenti all’allergologia oculare. Nello stesso periodo pubblicai un atlante sull’infiammazione del segmento anteriore dell’occhio, che fu poi diffuso in tutte le università italiane e presente anche alla biblioteca di Palazzo Reale a Napoli. Nel 1995 vinsi il premio SOI (Società Oftalmologica Italiana ) per la cura delle congiuntiviti allergiche, in collaborazione con altri colleghi Armone Caruso Arturo otorino e Grumetto Lucia farmacologa con i quali preparammo una soluzione da inalazione nasale a base di acqua ossigenata per rallentare e prevenire l’infezione virale da Sars Cov2 pubblicandone le ricerche su alcune riviste internazionali. Con Mio figlio Salvatore e la sua Compagna Daniela Marasco, biotecnologi, ho intrapreso una nuova gioventù scientifica tra convegni e pubblicazioni internazionali. Abbiamo sviluppato una nuova metodica di analisi per le patologie del segmento anteriore, basato su tecniche di microscopia avanzate per una cura di precisione”. L’incredibile storia del prof. Antonio del Prete continua con un passo indietro: “Ritornando alla mia vita artistica dopo questa la pausa durata ben 10 anni, nel 1987 a 37 anni ripresi a dipingere con una mostra nella sala degli affreschi del Comune di Moliterno un piccolo centro lucano insieme a mia figlia Paola pittrice. nel 2005 sempre con mia figlia riesco ad organizzare una mostra di beneficienza per la casa dello scugnizzo nell’ambito di un convegno scientifico da me diretto nel 2009. In quegli anni iniziai un percorso artistico più innovativo cercando nuove frontiere creative realizzando quadri su tavole di legno dipingendo su ambo i lati e cercando una interattività con l’osservatore”. Da questa ricerca nacque l’idea delle installazioni artistiche per i non vedenti che ancora oggi riscuotono molto interesse. Ma continuiamo ad ascoltare il prof. Del Prete: “Nel 2009 realizzai un quadro grande a quattro mani con mia figlia Paola “ fatti di polvere di stelle “ in esposizione permanente all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Nel 2011, poi, nella biblioteca di Moliterno portai in esposizione due installazioni, ancora presenti in loco, ‘lo stipo della scrittura’ e ‘la finestra sulla valle di arsieni’. Le installazioni sono protette da lastre incise per dare la possibilità ai non vedenti di percepire il disegno e il loro contenuto grazie al tatto. Questo tipo di tecnica che, a dire il vero ha riscosso molto successo, la porto avanti ancora oggi.”“Dopo aver constatato che anche i ciechi dalla nascita riescono ad identificare le figure che voglio rappresentare, mi spinsi oltre e creai il quadro di S. Francesco realizzato nel 2017”. “Negli ultimi tempi – ha poi concluso il Prof. Del Prete – Insieme al mio amico artista Ambrogio Bosco operiamo in overlap con opere anche per non vedenti con esposizioni itineranti tra cui quella nella Chiesa dell’Immacolatella al Monte Echia”.Una vita intensa di passioni e grande competenza quella del Prof. Antonio Del Prete, al quale auguriamo di continuare la sua missione con lo stesso entusiasmo e la medesima creatività, in attesa di vederlo protagonista della puntata di “Storie” nella quale si racconterà al grande pubblico.

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