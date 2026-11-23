Venerdì 20 novembre, nello Spazio Comunale Piazza Forcella, si è chiusa la XVIII edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, intitolata «Sviluppo Umano, Sviluppo Integrale, Principi di Pace» dedicata alla memoria di Edgar Morin. Nella serata conclusiva, prima del concerto di Alessandro Parente, sono stati proclamati i vincitori delle sezioni del concorso. Fa eccezione il Premio per la Pace dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, consegnato giovedì 12 novembre alla presenza della delegazione guidata dalla Vice Capo Missione Anna Russo Mattei.

Accanto al concorso, gli Eventi Internazionali hanno come di consueto accompagnato il percorso dell’edizione tra lo Spazio Comunale di Piazza Forcella, l’Università Orientale, l’Università Federico II e il Cinema Vittoria. Ad aprire gli Eventi, la relazione di Luciano Carrino, psichiatra formatosi alla scuola di Franco Basaglia e per decenni responsabile dei programmi multilaterali di Sviluppo Umano realizzati con le Nazioni Unite. Il filone dello Sviluppo Umano è proseguito con «People First, Sustaining Peace and Prosperity», l’intervento in collegamento da Austin (Texas) di Khalid Malik, già direttore dell’Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano dell’UNDP. Alla Federico II c’è stato poi l’incontro con Andrea Tamagnini, cofondatore e coordinatore del Forum UN Italia, insieme ai docenti Loris Marotti e Salvatore Boccagna. La giornata dedicata alla Società Civile ha avuto come protagonista Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum al G8 di Genova. Agnoletto ha incontrato gli studenti medi al Cinema Vittoria e poi il pubblico di Piazza Forcella, insieme a Maurizio Montalto, esperto internazionale di acqua e consulente delle Nazioni Unite. Allo Sviluppo Umano Integrale della dottrina sociale della Chiesa è stato dedicato, alla Federico II, il confronto tra i docenti Paolo Ricci e Mauro Sciarelli e don Armando Sannino, delegato arcivescovile per l’Evangelizzazione e la Catechesi dell’arcidiocesi di Napoli. L’ultima tappa, lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, si è svolta all’Orientale in collaborazione con Fabio Alberti, fondatore di Arene Decoloniali, festival di cinema romano: l’economista della Columbia University Jeffrey Sachs ha poi dialogato in collegamento da Pechino con Maurizio del Bufalo, pochi minuti prima di partecipare allo storico incontro con Putin, Trump e Xi JinPing.

I PREMIATI

Lo Human Rights Doc, il premio al miglior documentario, va a «My Husband the Child Soldier» di Tom Peppiatt (Regno Unito). La giuria di esperti era composta dal documentarista Tommaso D’Elia, dalla giornalista e documentarista Nancy Porsia e dalla regista iraniano-canadese Raha Shirazi. Il film, ambientato in Cambogia dagli anni dei Khmer fino alle vicende più recenti, è stato premiato «per la capacità di costruire, attraverso un lavoro di osservazione protratto nel tempo e un montaggio di straordinaria efficacia, un racconto che si rivela e si trasforma progressivamente. Attraverso un ritratto intimo e stratificato del protagonista, il film riesce a restituire la complessità degli eventi storici e a indagare in profondità il trauma e le sue conseguenze sull’esistenza umana».

Nella stessa sezione la menzione speciale è andata a «Bajau Laut – The Sea Is Our Home» di Joo Peter (Malesia), «per la forza e la sensibilità di uno sguardo cinematografico che, attraverso immagini di grande bellezza, porta alla luce una questione di diritti umani ancora poco conosciuta. Immergendoci nella realtà di una minoranza in Malesia, il film ci invita a riflettere sulla fragilità delle identità culturali minacciate dalla cultura imperante del capitalismo».

Tra i cortometraggi, lo Human Rights Short premia «Largo» di Max Burgoyne-Moore e Salvatore Scarpa (Regno Unito). Il film si distingue «per la sensibilità con cui racconta la condizione dei minori costretti a lasciare il proprio Paese a causa della guerra, restituendo il senso di sradicamento e il dolore della separazione dagli affetti familiari, che nemmeno l’amore e le cure di chi li accoglie possono colmare. Attraverso una solida costruzione narrativa, una fotografia raffinata e un ritmo sapientemente calibrato, il film ci accompagna verso un finale di grande forza drammatica, restituendo tutta la complessità del desiderio di appartenenza e di ritorno alle proprie origini». La menzione speciale della sezione è per «White Flag» di Perviz Rostemi (Iran, Iraq), «per la capacità di affidare alla forza del linguaggio cinematografico il racconto del dolore dei genitori a seguito della perdita dei propri affetti a causa della guerra. Attraverso una fotografia di grande qualità espressiva e immagini di rara intensità, il film riesce a conferire a un’esperienza individuale e intima una dimensione universale».

Il Premio Human Rights Youth, votato in sala nella mattinata del 13 novembre, è stato assegnato a «Il futuro» di Antimo Campanile (Italia), «per aver dato voce a ragazzi che, privi di libertà, continuano a sognare un domani migliore, attraverso un film che parla la lingua dei nostri quartieri e ci restituisce storie vere di chi lotta per costruirsi una seconda possibilità. Per averci insegnato che nessuno è definito per sempre dai propri errori e che la speranza appartiene a tutti».

La giuria della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema ha attribuito il Premio FICC Doc 2026 a «Materia prima» di Jens Schanze (Germania) che, non a caso, intreccia il tema di base della XVIII edizione del Festival: la crisi del modello di sviluppo neoliberista. «Il documentario affronta un tema di grande urgenza: lo sfruttamento delle risorse naturali e le contraddizioni di una transizione energetica che, dietro la promessa di un futuro più sostenibile, rischia di riproporre vecchie forme di dominio e disuguaglianza», si legge nella motivazione. «Jens Schanze sceglie uno sguardo corale, lasciando spazio alle diverse voci che animano il conflitto intorno al litio. Da una parte le ambizioni economiche e industriali dell’Occidente, dall’altra le comunità locali che si battono per difendere la propria terra, l’acqua e il diritto di scegliere del proprio futuro. Sono soprattutto le voci degli abitanti a dare forza al racconto: persone che non vogliono essere semplici spettatori di decisioni prese altrove, ma protagoniste del proprio destino. È proprio qui che il film trova la sua forza più autentica: nella capacità di trasformare una questione apparentemente lontana in una responsabilità che ci riguarda tutti. Il documentario supera i confini della semplice denuncia e ci costringe a guardare con occhi diversi il nostro modello di sviluppo».

Il Premio FICC Short 2026 va ancora a «Largo», che conquista così un doppio riconoscimento. Per la giuria della Federazione «il film affronta con delicatezza il tema della condizione dei minori stranieri non accompagnati. Musa, giovane rifugiato siriano, dato in affidamento a una donna sola nel Regno Unito, vuole ricongiungersi ai genitori e tenta di attraversare il mare su una barca da lui stesso allestita. I registi rappresentano con ritmo crescente la condizione esistenziale di chi è stato sottratto agli affetti più cari, di chi vive il dolore della distanza dalle proprie origini, senza mai scadere nel patetico o scivolare nel truculento. Ci sono bambine e bambini che vivono il dramma della separazione e della identità spezzata; è un richiamo necessario e potente alla consapevolezza e alla responsabilità».

La menzione Arrigoni/Mer-Khamis, intitolata all’attivista Vittorio Arrigoni e all’attore e regista Juliano Mer-Khamis, uccisi nel 2011 a Gaza e a Jenin, è andata a «Republic of Amnesia» di Kannan Arunasalam (Sri Lanka, Regno Unito). Il film è stato premiato «per aver raccontato il coraggio di una generazione che ha sfidato il potere autoritario, affrontando arresti, intimidazioni e repressione in nome della libertà e della giustizia. Per aver dato voce a chi non si arrende, facendo del cinema uno strumento di testimonianza e resistenza. Perché documentare le proteste popolari significa anche opporsi al silenzio che segue la repressione e alla cancellazione della memoria».

Il Premio Mario Paciolla, dedicato al cooperante napoletano morto in Colombia mentre serviva la locale missione delle Nazioni Unite, è stato assegnato ad «A Place of Absence» di Marialuisa Ernst (Bolivia, Cile, Messico, Stati Uniti), «per la delicatezza con cui Marialuisa Ernst affronta il tema della scomparsa, intrecciando la memoria personale di uno zio svanito durante la dittatura argentina con le storie delle donne della Carovana delle Madri, che oggi percorrono le rotte migratorie alla ricerca dei figli scomparsi. Con uno sguardo intimo e rispettoso, A Place of Absence è un’opera che commuove senza forzare e che trasforma il lutto in un atto di testimonianza collettiva».

La menzione della Giuria popolare premia «In Gaza Pietas» di Diego Monfredini (Italia, 9′), «per aver dato, attraverso un originale lavoro di animazione, luce, colore e poesia all’immaginazione, alle speranze e al dolore di un’infanzia che resiste all’annientamento e all’umiliazione del genocidio. Per aver restituito, attraverso la forza delle immagini, uno spazio ai sogni e ai desideri dei bambini, affermando la loro umanità e il loro diritto a immaginare un futuro, anche dove ogni possibilità di futuro sembra essere negata».

La menzione straordinaria “Memoria e Impegno Civile 2026” va infine a «R-esistenza» di Salvatore Iodice (Italia), «per aver restituito voce e volto alla memoria popolare delle Quattro Giornate di Napoli, intrecciando la Resistenza di ieri con le pratiche di riscatto sociale di oggi. Per aver trasformato il cinema in un’esperienza collettiva di conoscenza, partecipazione e impegno civile, coinvolgendo le nuove generazioni nella riscoperta della propria storia. Perché la memoria non sia soltanto un’eredità da custodire, ma una pratica viva, capace di generare coscienza politica e trasformazione nei territori».

“I FILM CHE ABBIAMO PREMIATO SONO IL RACCONTO PER IMMAGINI DEL TEMPO CHE VIVIAMO”

Il Concorso cinematografico di quest’anno, diretto e coordinato da Mario Leombruno, ha mostrato indiscutibile apprezzamento per gli autori e le tematiche del Sud est asiatico, da decenni laboratorio politico del neoliberismo e frontiera dello sviluppo economico illimitato. Per il coordinatore del Festival, Maurizio Del Bufalo, i film premiati compongono un’unica mappa delle ferite del presente. «Bambini soldato, minori strappati alle famiglie dalla guerra, madri che cercano i figli lungo le rotte dei migranti, lavoratori ridotti ad ingranaggi flessibili, comunità che difendono la propria terra dall’ingordigia dello sfruttamento minerario: il cinema che abbiamo premiato descrive perfettamente la tragedia che ci circonda. Dal mare dei Bajau Laut agli altipiani boliviani ricchi di litio, dalla Palestina all’Amazzonia, ci sono milioni di vite umane che sono distrutte da una stessa strategia, quella del primato economico e del potere politico che non conosce limiti ed è pronto ad utilizzare la guerra ogni qualvolta la competizione lo richiede. Dobbiamo seminare la pace nelle scuole perché i fiori e i frutti arrivino nella società. Gli Stati sono ormai la trappola della democrazia e la società civile deve imparare a difendersi da questo attacco e prendere l’iniziativa, liberarsi dal dominio dell’economia di guerra e riappropriarsi del proprio destino prima che le minoranze che possiedono gran parte della ricchezza universale distruggano anche le risorse necessarie alla vita”.

In dodici giornate tra Piazza Forcella, l’Orientale, la Federico II e il Cinema Vittoria, il Festival ha presentato 36 film in concorso, scelti tra oltre 330 opere iscritte da autori di 70 Paesi. Gli Eventi internazionali hanno seguito un percorso graduale a partire dallo Sviluppo Umano delle Nazioni Unite, lo Sviluppo Umano Integrale della dottrina sociale della Chiesa e lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Tra gli ospiti d’eccezione Khalid Malik, Jeffrey Sachs e Vittorio Agnoletto.

Il XVIII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli è stato promosso dall’Associazione Cinema e Diritti con il contributo di Regione Campania, Film Commission Regione Campania, Comune di Napoli e Università L’Orientale. Si è svolto in collaborazione con l’Università Federico II e con il patrocinio e il sostegno della Confederazione Elvetica e dell’Ambasciata di Svizzera in Italia. Il Festival aderisce dal 2009 allo Human Rights Film Network, rete patrocinata da Amnesty International, e gode del sostegno di Banca Etica, Un Ponte Per, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) ed Expoitaly.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.cinenapolidiritti.it e sulla pagina Facebook «Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli».

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