Irpinia Terra di Mezzo: Cultura Ri-Sorgente VI edizione

Un viaggio integrato tra ambiente, luoghi, cultura e tradizioni della ‘Tavola Irpina’

Sei comuni dell’Alta Valle del Sabato sono protagonisti di una nuova stagione di cultura, musica, arte e tradizioni con la VI edizione di “Irpinia Terra di Mezzo – Cultura Ri-Sorgente”, il festival ideato e diretto da Fiorenza Calogero. Atripalda, comune capofila, insieme a Cesinali, Serino, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole saranno protagonisti di un articolato percorso di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, tra memoria, paesaggio, produzioni enogastronomiche ed espressioni artistiche.

Dopo l’anteprima del 27 agosto a Santo Stefano del Sole e gli appuntamenti a Cesinali, con Fiano in Scena il 5 e 6 settembre scorso, il Festival prosegue il 3 ottobre con un ricco programma che si estenderà fino a maggio 2027.

Il tema scelto per questa edizione, “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, guarda alle istanze più profonde del nostro tempo e invita a riscoprire, nelle aree interne, una leggerezza intesa come ricerca dell’essenziale.



I prossimi appuntamenti



Il 3 ottobre a San Michele di Serino, con “C’era una volta… La Sostanza della Terra: Itinerari diVini” a cura di Migrazioni Sonore e della Pro Loco Sabe Maioris. A partire dalle 18, tra Piazza Municipio, Piazza Palazzo e Via Roma, saranno aperti i banchi d’assaggio del Fiano di Avellino DOCG e delle cantine locali, accompagnati dall’animazione con arte e teatro di strada di Carlos e Shaolin. Alle 21 è previsto il grande concerto dei Nubras Ensemble, la musica da camera incontra il folk del sud Italia e dei balcani.



Dal 9 all’11 ottobre, il festival approderà a Serino per la 49ª Sagra della Castagna di Serino IGP, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Serino nella frazione Rivottoli.

Il programma propone, a partire dalle 10 del mattino, visite guidate culturali e naturalistiche al Convento di San Francesco, alle Sorgenti dell’Acquedotto del Serino e alla Chiesa di Santa Maria della Purità a Santa Lucia di Serino, oltre a escursioni nel Parco Regionale dei Monti Picentini, percorsi in e-bike e visite guidate alle aziende di lavorazione delle castagne.

Dalle 11.00 in poi sarà possibile visitare gli stand gastronomici e artigianali lungo il percorso da Piazza Sant’Antonio di Padova a “Ngopp’ a l’aria”, dove è prevista la tradizionale accensione della monumentale “Virulera” per la cottura delle caldarroste, le “Vrole”. Tra le attrazioni anche il Museo della Castagna, allestito nell’antico campanile, la mostra di pittura nella Chiesa Madre e i cortili storici dei palazzi di Rivottoli, trasformati in un vero e proprio museo diffuso. Il programma sarà completato da spettacoli di musica popolare itinerante, folklore e dalla storica sfilata della Mascarata Serinese. Per facilitare l’arrivo dei visitatori saranno inoltre attivi un info-point all’uscita autostradale e un servizio navetta dall’area PIP di Serino alla frazione Rivottoli.

Informazione e promozione nell’ambito del Progetto POC Campania “Irpinia Terra di Mezzo: un viaggio integrato tra ambiente, luoghi, cultura e tradizioni della ‘tavola’ irpina nella Valle del Sabato – 6° edizione”

Per aggiornamenti sulla programmazione, sugli orari e sui prossimi appuntamenti è possibile seguire i canali ufficiali Facebook e Instagram della manifestazione e consultare il sito www.irpiniaterradimezzo.it

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…