Il sindaco Giovanni Nappi: «Casalnuovo accoglie il FLIP, un privilegio ospitare il Festival della Letteratura Indipendente»

Accogliere a Casalnuovo di Napoli il FLIP – Festival della Letteratura Indipendente sarà per me, per l’Amministrazione comunale e per l’intera città un autentico privilegio.

Parliamo di una manifestazione culturale di grande valore, costruita negli anni con passione, competenza e libertà, capace di coinvolgere lettori, autori, editori, associazioni e soprattutto tanti giovani. Ospitare il FLIP significa aprire la nostra città a nuove occasioni di incontro, confronto e crescita culturale.

Il rapporto con gli organizzatori del Festival non nasce oggi. Già prima della mia elezione a sindaco avevamo avviato un’interlocuzione finalizzata alla creazione di un gemellaggio letterario con il Premio “Una Città Che Scrive”, da me fondato e divenuto, in undici anni di attività, una delle manifestazioni letterarie più seguite e partecipate della nostra comunità.

Alla base di questo percorso vi è una stima reciproca consolidata nel tempo tra le associazioni e le librerie che promuovono il FLIP e la Biblioteca Sociale “Giacomo Leopardi”, che ho avuto l’onore di fondare e che rappresenta da anni un importante presidio culturale e sociale del nostro territorio.

Per questa ragione, l’arrivo del FLIP a Casalnuovo non costituisce soltanto l’accoglienza di un festival, ma anche l’incontro naturale tra esperienze culturali che condividono gli stessi valori: la promozione della lettura, la libertà delle idee, la partecipazione, il dialogo e l’attenzione verso le nuove generazioni.

Casalnuovo di Napoli sarà lieta di mettere a disposizione del Festival i propri spazi, la propria comunità e il proprio entusiasmo, nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’identità degli organizzatori.

Ringrazio il FLIP per aver scelto la nostra città. Siamo pronti ad accoglierlo con il rispetto, l’attenzione e il calore che un evento di questo livello merita.

Giovanni Nappi

Sindaco di Casalnuovo di Napoli

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