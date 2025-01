L’Antica pizzeria da Michele apre la seconda sede a Milano

«Milano è la città che non dorme mai, dove siamo già presenti da diversi anni in piazza della Repubblica, ormai un punto di riferimento anche per pranzi di lavoro e cene di piacere. Nella nuova sede, la sala superiore è perfetta anche per chi deve discutere di lavoro in totale privacy, gustando qualcosa di veloce e non impegnativo» afferma Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria da Michele in the world.

«Sappiamo bene che a Milano ci sono tanti nostri conterranei e siamo felicissimi nel dare loro un nuovo punto di ritrovo dove sarà possibile sentirsi un po’ a casa, senza però muoversi da Milano, una città meravigliosa che amo molto e nella quale torno sempre molto volentieri» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Il locale ampio e spazioso si distribuisce su due livelli, quello inferiore di 250 mq può ospitare 90 coperti, mentre nell’area soppalcata sarà allestita una sala privata dove sarà possibile cenare o pranzare in maniera più intima. La pizzeria sorge al numero 15 di via Muratori e vanta anche uno spazioso dehors, che può accogliere comodamente altre 40 persone per un totale, tra interni ed esterni, di 130 posti a sedere comodi.

«Abbiamo voluto fortemente aprire un secondo locale a Milano per essere presenti anche in una zona più residenziale, quella di Porta Romana, in modo da accogliere non solo le persone che sono di passaggio vista la vicinanza con la stazione centrale, come succede per la location di Repubblica, ma soprattutto per chi abita in quell’area specifica» queste le parole di Stefano Iuliano, partner delle sedi di Milano, Dubai, Ibiza e Barcellona.

Il menù proposto sarà speculare a quello della prima sede meneghina, anche qui il focus sarà la pizza con più di cent’anni di storia, margherita e marinara in primis, ma si potranno gustare anche pizze un po’ più particolari che badano però sempre alla qualità e alla stagionalità, ma ancora primi e insalate sfiziose. Non mancheranno i golosi fritti e qualche piatto che fa da richiamo alla cucina partenopea come le polpette al ragù e la parmigiana di melanzane.

La pizza ovviamente è sempre quella de “l’Antica Pizzeria Da Michele” a ruota di carro.

La pizzeria è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, la fermata metro consigliata è quella di Porta Romana ed è aperta a pranzo e a cena.

L’Antica Pizzeria Da Michele Milano (due sedi)

Via dei Muratori 15

Piazza della Repubblica 27

IG. @pizzeriadamichelemilano

Aperta tutti i giorni

Orari:

12:00 – 15:00

19:00 – 23:00