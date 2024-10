Maria Nazionale ospite di Ti Sposo, il salone campano dell’alta moda sposi

Grande successo per il primo weekend di “Ti Sposo”, il salone campano dell’alta moda sposi, ideato e organizzato da ARES Eventi. Tantissime le coppie di futuri sposi che tra venerdì e sabato si sono recati presso il Centro Commerciale La Cartiera (parcheggio area ovest) di Pompei, per vistare gli oltre 60 espositori coinvolti in questa 11esima edizione, all’interno di una tendo-struttura di 2.500 mq.

Uno spazio ben organizzato che comprende tutto ciò che riguarda il wedding: decorazioni, ville per cerimonie, auto di lusso, bomboniere, fotografi e arredamento.

Per chi non avesse ancora avuto l’occasione per visitare la fiera, potrà farlo a partire da venerdì 18 ottobre e fino a domenica 19.

“Ti Sposo” non è solo un salone espositivo che riguarda l’industria del matrimonio in Campania. Nel corso dell’evento, infatti, ci saranno diversi appuntamenti, che vedranno protagonisti alcuni importanti atelier del nostro territorio, che per l’occasione faranno sfilare in passerella oltre mille abiti della collezione 2025. Inoltre per sabato 19, dopo un’assenza di alcuni anni, fa ritorno sulle scene, per l’occasione alla kermesse “Ti Sposo”, la cantante e attrice Maria Nazionale, la quale per l’occasione sarà accompagnata dai suoi musicisti, per proporre le sue canzoni più rappresentative, non tralasciando – per gli appassionati della Canzone Classica Napoletana – alcuni dei brani più simbolici.

Tra le novità di questa nuova edizione, quella che ha scaturito più interesse dal pubblico dei social media è sicuramente “Vinci un matrimonio”, un concorso che mette a disposizione delle future coppie di sposi, la possibilità di vincere fino a 25.000€ da spendere in servizi per il grande giorno. La coppia vincitrice verrà estratta il giorno di chiusura di Ti Sposo, previsto per domenica 20 ottobre. Per partecipare basta compilare l’apposito form presente sul sito di “Ti Sposo” (https://www.tisposoeventi.it/).

In un periodo storico, quale quello che stiamo vivendo, in cui il costo per organizzare un matrimonio, si aggira tra i 40 mila e i 100 mila euro, avere la possibilità di vincere un pacchetto di servizi per il grande giorno, risulta essere una grande possibilità, soprattutto se a beneficiarne sono i meno fortunati.

Il secondo weekend della kermesse si apre con la sfilata, ore 20.30, dell’Atelier Judith, che presenterà una collezione esclusiva dell’abito perfetto.

Sabato 19, alle 20.30, prima dell’esibizione di Maria Nazionale, ci sarà la sfilata dell’Atelier Vito Aramo, mentre Domenica 20, ore 20.30, a chiudere Ti Sposo 2024 sarà la sfilata dell’Atelier Michela Elite, che proporrà per l’occasione le sue ultime realizzazioni, riconoscibili per eleganza, originalità e di alta lavorazione sartoriale.

Gli orari per entrare in fiera sono: il venerdì dalle 18.00 alle 22.30, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 22.00. L’ingresso per la fiera è gratuito come anche il parcheggio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pompei. Sponsor di Ti Sposo: Givova.