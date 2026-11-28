Torna nel Rione Sanità “Natali Erranti – Laboratorio di controcanti”, il progetto ideato e curato da Baba Yaga Teatro con la direzione artistica di Rosalba Di Girolamo, nato nel 2022 con Altri Natali, e quest’anno promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027, con il patrocinio della Terza Municipalità.

Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna si articola in tre giornate: venerdì 4 dicembre 2026, giovedì 17 dicembre 2026 e giovedì 7 gennaio 2027, confermando la propria vocazione a mettere in rete artisti, associazioni, istituzioni e realtà sociali nella convinzione che l’arte condivisa sia un motore concreto di trasformazione del territorio. Natali Erranti attraversa le consuete narrazioni delle festività per esplorarne le contraddizioni, trovando nel sottotitolo Laboratorio di controcanti la propria cifra sperimentale e partecipativa.

Il filo conduttore di questa edizione rende protagonisti le ragazze e i ragazzi in età adolescenziale. Ogni giornata si aprirà nel pomeriggio (dalle ore 15:00 alle 19:00, presso la Sala del Tesoro della Basilica di Santa Maria della Sanità, in Piazza Sanità 14) con tre laboratori condotti da artisti di riconosciuta esperienza. Un percorso pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza manuale e creativa lontana dalle logiche del consumo: i ragazzi torneranno a casa con un vero regalo di Natale realizzato con le proprie mani. I laboratori sono gratuiti, e diretti a ragazze e ragazzi tra il 14 e i 20 anni iscrizione a babayaga@teatrogmail.com

Tre prime assolute per la città alle ore 20:00, le tre giornate si apriranno all’intera cittadinanza negli spazi della Chiesa di San Severo fuori le mura (Piazzetta San Severo a Capodimonte 81) con tre spettacoli inediti, strettamente legati ai temi affrontati nei laboratori pomeridiani.

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2026

Ore 15:00–19:00 | Laboratorio “CREARE IL SUONO” condotto dal polistrumentista tunisino Marzouk Mejri che accompagnerà i ragazzi nella costruzione di un ney, il flauto obliquo della tradizione nordafricana. Partendo da semplici canne naturali, si esploreranno le diverse fasi della lavorazione: dalla scelta e preparazione della canna alla misurazione e realizzazione dei fori, fino alla ricerca dell’intonazione. Un’esperienza pratica per scoprire come una materia naturale possa trasformarsi in uno strumento musicale, attraverso il gesto artigianale e l’ascolto. Musicista, compositore e cantante tunisino e napoletano d’adozione, Marzouk Mejri intreccia nella sua ricerca le tradizioni musicali nordafricane e mediterranee con la sperimentazione contemporanea, e ha collaborato con importanti artisti della scena italiana e internazionale

Ore 20:00 | Concerto “ASPETTANDO IL NATALE” L’inaugurazione musicale della rassegna è affidata all’ orchestra giovanile e al coro polifonico Sanitansamble, nella sua formazione al completo, dai più piccoli agli allievi più grandi, insieme alla Piccola Orchestra di Forcella, sotto la direzione del Maestro Paolo Acunzo. Un viaggio sinfonico e corale attraverso la grande musica e le tradizioni natalizie italiane e internazionali, con un programma che alterna celebri pagine del repertorio sinfonico a melodie della tradizione natalizia. Un momento speciale sarà dedicato a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, autore di alcuni dei canti natalizi più amati, tra cui Tu scendi dalle stelle e Quando nascette ninno. Un omaggio particolarmente significativo per il Rione Sanità, dove Sant’Alfonso visse per alcuni anni e dove ancora oggi risiedono alcune sue pronipoti. L’incontro tra le voci e gli strumenti delle due formazioni darà vita a una serata di musica e condivisione, nel segno della tradizione e della cultura, per riscoprire insieme il senso e la magia del Natale. Sanitansamble è presieduta dal professor Antonio Roberto Lucidi; il direttore operativo è il Maestro Maurizio Baratta e il direttore didattico il Maestro Gabriele Bernardo.

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2026

Ore 15:00–19:00 | Laboratorio “COME SUONA IL CAOS” condotto da Maurizio Capone, musicista, formatore e performer che inviterà i ragazzi a scoprire come creare musica partendo da oggetti di recupero. Ai partecipanti sarà chiesto di portare due barattoli e dello scotch, per costruire un proprio strumento musicale. Attraverso la musica, il gioco e la sperimentazione, il laboratorio aprirà una riflessione sul riuso creativo e sulla possibilità di trasformare uno scarto in una risorsa. Capone accompagnerà l’attività con brevi dimostrazioni sonore. Fondatore dei Capone & BungtBangt, è tra i pionieri della musica realizzata con strumenti costruiti a partire da materiali di recupero. Da anni affianca alla ricerca artistica un intenso lavoro educativo e formativo, anche in contesti sociali e territoriali complessi.

Ore 20:00 | Spettacolo “GRAN BAZAR NATALE – cronache da un mondo in festa” Come da tradizione della rassegna, un ensemble di artisti diretto e interpretato da Rosalba Di Girolamo, con Elisa Maddaluno, Annalisa Madonna, Massimo Masiello, Jennà Romano, Marcello Squillante e altri ospiti, intreccia musica, canti, performance e narrazioni per raccontare il Natale in un mondo attraversato da luci e contraddizioni. Un viaggio irriverente nel grande bazar del Natale, tra regali, consumi, abbondanza e contraddizioni. Una festa scintillante che diventa lo specchio di un mondo sempre più affamato di merci, ricchezza, potere e tecnologia, mentre il pianeta si impoverisce e milioni di persone restano escluse dal banchetto. Attraverso racconti, estratti dalla cronaca, performance, musica e canti provenienti da tradizioni vicine e lontane, lo spettacolo attraversa le invenzioni paradossali di Juan José Arreola e Stanisław Lem, la satira di Kurt Vonnegut e altre voci della grande letteratura insieme a notizie dalla cronaca internazionale. Ne nasce un racconto corale, un controcanto natalizio, che mette in discussione le nostre abitudini, il consumismo e l’idea stessa di progresso: dalla corsa agli acquisti allo sfruttamento delle risorse, dalle disuguaglianze sociali alle nuove forme di potere, fino al rapporto tra uomo e macchina e alle promesse non sempre rassicuranti dell’intelligenza artificiale. Tra ironia, paradosso, poesia e visioni distopiche, GRAN BAZAR NATALE racconta un’umanità che continua a festeggiare anche quando il mondo intorno sembra andare in tutt’altra direzione. Perché, in fondo, non c’è guerra, crisi o catastrofe che possa fermare la grande festa dei consumi. E mentre il banchetto continua, resta da chiedersi chi vi sia ammesso e chi ne rimanga fuori.



GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2027

Ore 15:00–19:00 | Laboratorio “VISIONI URBANE” a cura di Marco Chiuchiarelli, pittore e fondatore della In Form of Art Scuola d’Arte e della Douglas Edizioni.I ragazzi saranno guidati a raccontare la propria visione della città attraverso un disegno a fumetti, utilizzando il linguaggio Manga, particolarmente vicino alla sensibilità delle nuove generazioni. Ognuno sarà invitato a esprimere, attraverso il disegno, la propria personale visione della città, lasciando spazio alla sensibilità e all’immaginazione. Le creazioni prenderanno forma in tavole disegnate e inchiostrate in bianco e nero, alla maniera dei manga giapponesi. Al termine del laboratorio, le tavole realizzate saranno scambiate tra i partecipanti: un modo per riscoprire il senso del regalo, il piacere di donare al di là della logica dell’acquisto e del consumo. Ad affiancare Marco Chiuchiarelli sarà Ilenia Bianco, autrice di manga e docente del corso Manga della Douglas Edizioni.

Ore 20:00 | Spettacolo “MAGNIFICHE CREATURE” Con Antonio Della Ragione, Rosalba Di Girolamo e Annalisa Madonna Tre favole, tre universi immaginifici, in un’unica progressione emotiva, cromatica e musicale. Un viaggio tra creature fantastiche che cercano, ognuna a modo proprio, il proprio posto nel mondo. Una sirena che nasconde la sua coda dentro uno stivale e finge di avere una gamba, un folletto che cammina sui trampoli per celare i suoi zoccoli da capra; un pesce che non vuole rinunciare alla propria natura acquatica in un mondo dove l’acqua sembra scomparire. E due creature umane che, smarrite in un unioverso di presenze enigmatiche, attraversano un’esperienza di separazione e metamorfosi, fino a ricomporsi in una nuova identità. Dalle sonorità pop, accese e irriverenti di Aimee Bender, alle sonorità profonde azzurre e liquide di Italo Calvino, fino a quelle cupe arcaiche e vermiglie di Leonora Carrington. La narrazione e la musica si sviluppano in una progressione evocativa e visionaria che accompagna il passaggio dal gioco all’inquietudine, fino al mistero e alla trasformazione. Tre mondi, tre modi di essere fuori dall’ordinario: creature che rivendicano la propria natura, e che nel loro modo singolare di esistere ci ricordano quanto possa essere sorprendente la vita quando sfugge alle forme consuete.

Direzione artistica Rosalba Di Girolamo Direzione di produzione Flavio Di Fiore Direzione tecnica Angela Grimaldi Progetto fotografico Nunzia Esposito e Laura Ottieri Video Carmine Vitiello Assistente Pasquale Lanzano Social media Manager Mattia Tammaro Progetto grafico Chiara Bruno Fonico di scena Davide Carrino Amministrazione Studio Volpe Ufficio stampa Roberta D’Agostino

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