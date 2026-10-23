Nicola scamardella premiato alla camera dei deputati con il premio eccellenze 2026

Il titolare del White Chill Out Lungomare “Da Nicola” di Pozzuoli riceve un riconoscimento nazionale per il suo percorso imprenditoriale e la scelta di investire nei Campi Flegrei.

Nicola Alessandro Scamardella, imprenditore e titolare del White Chill Out Lungomare “Da Nicola” di Pozzuoli, ha ricevuto il Premio Eccellenze 2026 nel corso della cerimonia svoltasi giovedì 22 ottobre nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, a Montecitorio. L’iniziativa è stata promossa dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, con l’obiettivo di valorizzare personalità e realtà che contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Il riconoscimento è stato consegnato dall’avvocata Maria Grazia Siciliano, coordinatrice del settore Cultura dell’Intergruppo. La pergamena ha riportato una motivazione che racconta il significato del percorso di Scamardella: «Per aver scelto di restare e investire nei Campi Flegrei anche nei momenti più difficili, testimoniando con il lavoro amore, coraggio e fiducia nella propria terra».

Un premio che accende i riflettori su una storia imprenditoriale nata a Pozzuoli e cresciuta attraverso investimenti, lavoro quotidiano e fiducia nelle potenzialità del territorio.

NICOLA SCAMARDELLA: UN PERCORSO IMPRENDITORIALE NATO A POZZUOLI

La storia professionale di Nicola Scamardella prende forma nel 2013, quando, a soli 28 anni, decide di investire in un’attività sul lungomare di Pozzuoli. Quella che inizialmente era una piccola antipasteria si è trasformata nel tempo nel White Chill Out Lungomare “Da Nicola”, una realtà della ristorazione che ha costruito la propria identità sul rapporto con il mare, la cucina e l’accoglienza.

La scelta di continuare a investire nei Campi Flegrei, anche nei momenti più complessi per il territorio, rappresenta uno degli aspetti centrali del suo percorso. Una decisione che parla di fiducia nelle risorse locali e nella possibilità di creare valore attraverso l’impresa.

Il White Chill Out Lungomare si distingue per una proposta che valorizza il pescato del Golfo di Pozzuoli, affiancando alla cucina un cocktail bar e un sushi corner. Un’offerta articolata che si inserisce nel panorama dell’accoglienza flegrea e che trova nella posizione sul lungomare uno dei suoi elementi distintivi.

A guidare la cucina è lo chef Alessio Galati, il cui lavoro contribuisce a definire l’identità gastronomica del locale.

«Questo premio mi emoziona perché riconosce non soltanto il lavoro portato avanti in questi anni, ma soprattutto la scelta di restare. Pozzuoli e i Campi Flegrei sono il territorio in cui ho deciso di costruire il mio percorso imprenditoriale e nel quale continuo a investire, anche quando le difficoltà rendono tutto più complicato. Credo profondamente nelle potenzialità di questa terra e nelle persone che ogni giorno lavorano per farla crescere. Ricevere questo riconoscimento alla Camera dei Deputati significa portare all’attenzione nazionale il valore di un territorio che merita fiducia, investimenti e nuove opportunità», dichiara Nicola Scamardella.

Nel suo ringraziamento, Scamardella ha voluto rivolgere un pensiero alle persone che lo accompagnano nel suo percorso professionale: alla moglie Mariagrazia Stefanelli, allo chef Alessio Galati, per il lavoro e la passione che mette ogni giorno in cucina, e a Tiziana Portanova dell’agenzia di marketing Tipi Social, che segue il progetto da anni contribuendo alla sua crescita e comunicazione. Un ringraziamento anche all’ufficio stampa, composto da Veronica Caprio e Maria Carla Palermo, impegnate nella comunicazione e nella promozione del progetto e del territorio flegreo.

PREMIO ECCELLENZE 2026: I CAMPI FLEGREI AL CENTRO DELLA SCENA NAZIONALE

La cerimonia alla Camera dei Deputati ha riunito personalità del mondo istituzionale, culturale e dell’informazione. Tra i presenti figuravano Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, il procuratore Nicola Gratteri, il cardinale Matteo Zuppi, il giornalista Marco Travaglio, Elettra Marconi e il principe Guglielmo Giovannelli Marconi.

Nell’ambito della stessa cerimonia è stato premiato anche Antonio Palumbo delle Cantine Federiciane, altra realtà imprenditoriale legata al territorio flegreo. Due percorsi distinti che richiamano l’importanza di valorizzare le competenze e le attività presenti nell’area.

Fare rete si può e si deve: mettere in relazione imprese, professionisti e realtà del territorio significa creare occasioni di collaborazione, rafforzare la visibilità delle eccellenze locali e contribuire a una promozione più ampia dei Campi Flegrei.

Per Nicola Scamardella, il Premio Eccellenze 2026 rappresenta una nuova tappa di un percorso professionale che nel 2025 era già stato riconosciuto con il Leone d’Oro al Merito e con un riconoscimento da parte del Comune di Pozzuoli.

Il premio ricevuto a Montecitorio diventa così un’occasione per raccontare non soltanto il lavoro di un imprenditore, ma anche il valore di un territorio che continua a investire sulle proprie risorse e sulle persone che scelgono di costruire qui il proprio futuro.

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