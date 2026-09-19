Pozzuoli, Azione: pieno sostegno al sindaco Manzoni

Gli stati maggiori del partito di Calenda in Campania si incontrano nel comune flegreo e annunciano di voler presentare una propria lista alle prossime elezioni: «Prioritario costruire un asse che sappia affrontare l’emergenza bradisismo con soluzioni coraggiose e strutturali»

POZZUOLI – Azione presenterà una propria lista alle prossime elezioni comunali di Pozzuoli, e sosterrà la ricandidatura del sindaco Luigi Manzoni. L’annuncio è arrivato proprio in queste ore, nel corso di un incontro in città tra il primo cittadino, il segretario regionale Luigi Bosco, il responsabile enti locali Enrico Ditto, il responsabile area flegrea di Azione Procolo Artiaco e il commissario cittadino Alfredo De Vivo.

«In questa fase la politica ha un compito preciso: stare vicino alle persone e rendere più semplice ciò che oggi è complicato», afferma Ditto. «Pozzuoli sta affrontando l’emergenza con grande dignità, e il nostro contributo alla coalizione partirà dall’ascolto di famiglie sfollate, commercianti e comitati. Lavoreremo perché le procedure per il rientro nelle case diventino più rapide e comprensibili, mettendo a disposizione della città competenze ed esperienza amministrativa e quella visione laterale che da sempre caratterizza il nostro operato politico».

Per il segretario regionale la scelta di Pozzuoli ha un peso che va oltre il voto cittadino.

«Il sostegno a Manzoni nasce da un confronto sul programma e dal metodo che Azione segue ovunque: alleanze costruite città per città, sulla base di competenze e responsabilità», dichiara Bosco. «La crisi bradisismica richiede un lavoro coordinato tra Comune, Regione e Governo, e continueremo a pretenderlo in ogni sede istituzionale».

Il sindaco di Pozzuoli ha dichiarato: «Ringrazio Azione per la fiducia e per il contributo che sta dando alla città». «Pozzuoli vive il momento più difficile degli ultimi decenni e per affrontarlo servono stabilità amministrativa e forze politiche disposte a mettere l’emergenza davanti a tutto il resto. Serve unità di intenti per il bene della collettività», continua Manzoni.

«Resta prioritario – concordano tutti – costruire un asse in vista delle future sfide che sappia affrontare l’emergenza bradisismo senza avere paura di perseguire soluzioni coraggiose e strutturali».

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