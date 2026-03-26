Produzione di un doppiaggio e suo risvolto sociale, il 31 marzo alla Biblioteca Universitaria di Napoli la prima giornata di seminario con “Get Smart” di Mel Brooks

Anche il doppiaggio di un film in lingua straniera può avere il suo risvolto sociale. Grazie all’idea di Davide Guida, titolare della DGPhotoArt, nonché videomaker, regista e sceneggiatore, inizia, il prossimo 31 marzo, una serie di tre incontri sull’argomento, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Argonauti di Napoli, la Biblioteca Universitaria di Napoli e il Ministero della Cultura.

Il regista napoletano, dopo un primo esperimento effettuato nel 2023, ha deciso di realizzare, con pochi mezzi e l’aiuto di oltre 20 volontari che lievitano attorno al mondo della recitazione e non solo, un progetto di doppiaggio di dodici episodi della sitcom statunitense “Get Smart”, satira sul mondo del controspionaggio scritta da Mel Brooks e Buck Henry nel lontano 1965, da allora andata in onda su numerosi network televisivi di tutto il mondo e anche in Italia, dove ancora è trasmesso in syndication.

Il doppiaggio della serie sarà presentato presso la Sala Convegni della Biblioteca Universitaria di Napoli a via Paladino 39, a partire da martedì 31 marzo dalle ore 15,30 alle 18. Oltre alla proiezione degli episodi, quattro per ogni giornata di seminario, si discuterà delle tecniche utilizzate per realizzare il doppiaggio, della scelta degli attori da parte dei direttori di doppiaggio, dei risvolti umani e sociali che può avere verso un pubblico interessato a far parte del mondo della dizione e recitazione. “La recitazione consente la crescita di autostima e dell’amore verso sé stessi”, dichiara Davide Guida, “insieme al doppiaggio può essere sicuramente uno strumento per elevare culturalmente e socialmente chi ne voglia essere coinvolto”

In sala saranno presenti i componenti del gruppo di doppiaggio: Valentino Apa, Felice Arcidiacono, Alfonso Ausilio, Carmine Baselice, Anita Buono, Iris Buro, Paola Cammarano, Aurelie Cannelle, Massimiliano Cimino, Claudio Cotta, Donatella Cozzolino, Chiara D’Aponte, Vincenzo De Mari, Antonio Filippelli, Enzo Frattini, Denise Frattini, Giulio Frattini, Anna Lazzaro, Salvatore Martucci, Adriana Mascia, Antonio Perna, Loredana Pinna, Pasquale Rea, Elio Sabia, Gennaro Sacco, Umberto Santacroce e Roberto Strati, che interverranno brevemente sul tema e invoglieranno il pubblico presente in sala, a svolgere, al termine della proiezione, alcune prove pratiche di doppiaggio e esercitazioni di dizione e recitazione.

La presentazione e moderazione dell’evento spetta alla giornalista Teresa Lucianelli, che intervisterà con domande mirate il regista Davide Guida, i due direttori di doppiaggio Chiara D’Aponte e Adriana Mascia, i relatori Valentino Apa, Felice Arcidiacono, Paola Cammarano e Umberto Santacroce.

A seguito di questa prima giornata saranno previsti due ulteriori incontri, presso la medesima struttura, martedì 14 e 28 aprile, nei quali verrà discusso anche riguardo all’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della recitazione cinematografica e televisiva.