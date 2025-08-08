Spiagge Italiane in Crisi: Calo del 25% e Caro Prezzi Spaventano i Turisti

L’estate 2025 si sta rivelando un’ondata amara per il turismo balneare italiano. Le spiagge, tradizionalmente affollate nei mesi estivi, registrano un calo di presenze fino al 25% a luglio, un dato che preoccupa gestori e operatori del settore. Il motivo? Il caro prezzi, con costi di ombrelloni, lettini e servizi sempre più inaccessibili per le famiglie italiane, sta spingendo molti a rinunciare al mare o a optare per destinazioni alternative. Il fenomeno non è passato inosservato.

Anche personaggi noti come l’attore Alessandro Gassmann hanno espresso il loro dissenso sui social, puntando il dito contro i prezzi esorbitanti degli stabilimenti balneari: “Avete esagerato!”, ha scritto, dando voce al malcontento di molti. Un ombrellone e due lettini in alcune località possono costare fino a 50 euro al giorno, cifre che, sommate a parcheggio, cibo e bevande, trasformano una giornata al mare in una spesa proibitiva. Nonostante il grido d’allarme, la ministra del Turismo Daniela Santanché ha minimizzato la crisi, sottolineando che l’Italia rimane una meta ambita e che i dati di agosto potrebbero ribaltare la situazione. Tuttavia, i balneari non nascondono la loro preoccupazione.

Molti stabilimenti, soprattutto in regioni come Liguria, Emilia-Romagna e Lazio, riportano file di ombrelloni vuoti anche nei fine settimana, un’immagine insolita per il picco estivo. A pesare, oltre ai costi, sono anche i nuovi trend vacanzieri. Le famiglie preferiscono sempre più destinazioni estere low-cost o attività alternative, come gite in montagna o visite culturali, percepite come più accessibili e meno inflazionate. Inoltre, il turismo balneare sembra risentire di un cambiamento culturale: i più giovani cercano esperienze diverse, come festival musicali o viaggi itineranti, lasciando le spiagge tradizionali alle fasce d’età più mature.Il settore ora guarda con speranza al mese di agosto, tradizionalmente il periodo di maggiore affluenza. Tuttavia, senza un intervento per calmierare i prezzi o incentivare il turismo interno, il rischio è che l’estate 2025 lasci un segno negativo non solo sui bilanci dei lidi, ma anche sull’immagine dell’Italia come meta balneare per eccellenza.

La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità, per riportare le famiglie sotto l’ombrellone senza svuotare i loro portafogli.