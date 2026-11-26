ARTE, CULTURA E RICERCA INTORNO AL MONDO DEL TATUAGGIO

4 | 5 | 6 DICEMBRE 2026

MOSTRA D’OLTREMARE / NAPOLI

Dal 4 al 6 dicembre 2026, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà la nuova edizione di “Tattoo Lab Project“, il progetto ideato e diretto artisticamente da Fabio Gargiulo, nato con l’obiettivo di raccontare il tatuaggio attraverso la sua dimensione artistica e culturale.

L’edizione 2026 sarà la più grande realizzata fino ad oggi e riunirà circa 100 tatuatori di fama internazionale provenienti da tutto il mondo, trasformando gli spazi della Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio dedicato al disegno, alla pittura e alle diverse forme di espressione legate al tatuaggio.

Tra gli artisti presenti: Shiryu dal Giappone, Pavel Kaloyanov dalla Bulgaria, e numerosi artisti provenienti da Francia, Spagna e altri Paesi europei. Tra i protagonisti italiani Heinz, Vlady, Mojo, Genziana, Luca Natalini, Stizzo, Marco Rossettini e molti altri.

Durante i tre giorni ogni artista lavorerà alla realizzazione di un backpiece originale dipinto su carta, mostrando dal vivo il proprio processo creativo, la propria tecnica e il proprio linguaggio artistico.

Il programma comprenderà inoltre talk, interviste con gli artisti, workshop e laboratori dedicati a diverse discipline: dalla serigrafia all’incisione, dal disegno al lettering, fino ad approfondimenti sulle tecniche e sulla storia del tatuaggio.

Grande spazio sarà dedicato ai contest artistici: il concorso per il miglior banner originale e quello per il miglior dipinto/backpiece realizzato durante la manifestazione.

A valutare le opere sarà una giuria composta da professionisti del mondo dell’arte e del tatuaggio, tra cui la pittrice Francesca Strino, l’artista Fabio Abbreccia e il tatuatore romano Gabriele Donnini, insieme ad altri esponenti del mondo artistico e della cultura del tatuaggio.

Le opere realizzate durante l’evento saranno successivamente proposte attraverso un’asta online, dando la possibilità al pubblico e ai collezionisti di acquistare direttamente i lavori degli artisti.

“Tattoo Lab Project nasce dalla volontà di mostrare ciò che normalmente rimane dietro il tatuaggio finito: il disegno, lo studio, la ricerca, la tecnica e il percorso creativo dell’artista – dice Fabio Gargiulo, organizzatore dell’evento – Una tre giorni dedicata non soltanto agli appassionati di tatuaggio, ma a tutti coloro che sono interessati al disegno, alla pittura e alle arti visive contemporanee, attraverso il confronto diretto tra artisti provenienti da culture, Paesi e percorsi differenti.”

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