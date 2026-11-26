Varcadoro, a Varcaturo una cena spettacolo ispirata al Mondo di Harry Potter

Una serata all’insegna della magia e della fantasia, con spettacoli, animazione e laboratori dedicati ai più piccoli. È in programma sabato 28 novembre, a Varcaturo, la Hogwarts Experience, evento ispirato all’universo di Harry Potter e organizzato negli spazi di VarcaDoro, in via Orsa Maggiore 12.

L’iniziativa, rivolta a famiglie e bambini, propone una cena spettacolo accompagnata da diverse attività di intrattenimento. Il programma prevede una cerimonia di iniziazione per i piccoli partecipanti, spettacoli di fuoco e magia, un musical a tema e momenti di animazione, in un’ambientazione ispirata alla celebre scuola di magia di Hogwarts.

Previsti anche laboratori tematici facoltativi: l’Arte delle Pozioni, dedicato alla realizzazione di formule magiche, la Bottega dei Piccoli Maghi, con attività creative per la realizzazione di oggetti a tema, e un’esperienza di realtà virtuale che consentirà di esplorare il castello di Hogwarts attraverso appositi visori.

La cena comprende un antipasto misto di benvenuto, un primo piatto e acqua. I laboratori Deluxe sono facoltativi e prevedono un supplemento.

L’apertura delle porte è fissata alle ore 20:30. La prenotazione è obbligatoria, considerata la disponibilità limitata dei posti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 366 357 4348.

L’appuntamento rientra nella programmazione di VarcaDoro, struttura del litorale domizio che promuove iniziative dedicate all’intrattenimento e alla socialità, con particolare attenzione alle famiglie e a tutte le esigenze. A VarcaDoro la magia non si guarda soltanto: si vive.

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