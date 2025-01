Teatro Sala Ichòs: “Faccere” e “Pilote” inaugurano la stagione artistica 2025

Riprendono con entusiasmo, dopo la pausa natalizia, le attività del Teatro Sala Ichòs, situato in via Principe di Sannicandro. La programmazione per il 2025 si preannuncia ricca di eventi, all’insegna della varietà e dell’interazione tra i diversi linguaggi dell’arte, confermando il Teatro Sala Ichòs come un punto di riferimento culturale per l’area Sud di Napoli. A inaugurare il nuovo anno sarà il debutto di Faccere, un’opera di Massimo Andrei, regista, autore e attore napoletano di grande talento. Lo spettacolo andrà in scena a San Giovanni a Teduccio nei giorni 17 e 18 gennaio alle ore 21.00 e domenica 19 gennaio alle ore 19.00. Il mese di gennaio proseguirà con un evento musicale di respiro internazionale: venerdì 31 gennaio alle ore 21.00, il palco del Teatro Sala Ichòs accoglierà Christelle Armenio, talentuosa musicista francese, con il suo innovativo progetto musicale Pilote. La stagione 2025 del Teatro Sala Ichòs si propone di ampliare gli orizzonti culturali e artistici della comunità, offrendo una programmazione che spazia dal teatro alla musica, favorendo il dialogo tra linguaggi e sensibilità diverse.

Faccere, con la regia di Peppe Miale, interpreti Roberta Misticone e Titti Nuzzolese è prodotto e organizzato da Mudra Arti dello Spettacolo, con la direzione artistica di Olimpia Panariello, le musiche originali di Mariano Bellopede, i costumi di Fabiana Amato, le scenografie a cura del Biennio di Teatro ABANA. Faccere è incentrato sulle vite intrecciate di Valentina e Rosaria, due consulenti di bellezza alle prese con il quotidiano lavorativo di un beauty center, rappresenta un brillante connubio di comicità, introspezione e critica sociale.

<<La faccera è colei che ha due volti – racconta Massimo Andrei; in questo caso le protagoniste sono entrambe faccere. Lo spettacolo è un approfondimento sul mondo dell’esteriorità, della bellezza. “La faccia”, la pelle, è ciò che ci rappresenta al primo impatto, celando uno spirito che prima o poi emerge e con il quale bisogna fare i conti>>.

Tra risate, freddure e aneddoti surreali, Faccere esplora i paradossi della nostra epoca: l’ossessione per la bellezza esteriore e il confronto inevitabile con il tempo che scorre. Valentina e Rosaria vivono l’apparente monotonia di una giornata tipo in un centro di bellezza; ma nei momenti di pausa la relazione tra le due si svela in tutta la sua complessità. Entrambe rappresentano un universo femminile sfaccettato che lotta contro i propri demoni interiori. Faccere promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione vivace e profonda, offrendo un ritratto sfaccettato dell’umanità attraverso un linguaggio teatrale divertente e riflessivo, disilluso e poetico.

Pilote è un progetto synthpop della polistrumentista Christelle Armenio che attraverso la voce delicata e synth sognanti, propone una musica gioiosamente nostalgica che si distingue per le melodie decisamente pop influenzata da artisti come Air, Kate Bush, Bjork, Au Revoir, Simone e Fleetwood Mac. La sua musica è una collisione atmosferica tra fascino e ingenuità. Sempre attiva live, ha suonato in Francia, in Svizzera, a New York, in Germania. Armenio porterà al pubblico napoletano il meglio della sua ricerca musicale, intrecciando emozione e tecnica in un percorso sonoro coinvolgente e sperimentale che darà vita a un’esperienza artistica intensa e indimenticabile.

Vedi il video promo di Pilote: https://www.youtube.com/watch?v=BJ8pU1PvK54

Parcheggio gratuito disponibile in loco

Biglietto intero: 10 € – ridotto: 8 €

Info e prenotazioni: cell. 366 8711689