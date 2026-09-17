Un libro che ha… un profumo: “Ex Manifattura Tabacchi” sdogana il racconto olfattivo all’ombra del Vesuvio

Rosaria Angerosa firma una storia che si legge e… si annusa. Il libro, edito da Homo Scrivens, esce infatti accompagnato dalla fragranza omonima creata dalla maison di profumeria artistica napoletana Floridia Parfum.

NAPOLI – Quante volte, sfogliando un libro, ci è capitato di immergerci a tal punto nella narrazione da riuscire quasi a sentirne odori e profumi? A colmare quel piccolo gaptra immaginazione e realtà ci pensa la partnership tra due realtà partenopee: la casa editrice Homo Scrivens e Floridia Parfum, maison di profumeria artistica dedicata alle fragranze d’autore e alle creazioni olfattive indipendenti.

L’idea, che vanta pochi autorevoli precedenti perlopiù ben lontani dall’ombra del Vesuvio, è quella di abbinare a un racconto olfattivo una fragranza appositamente realizzata per richiamare al lettore luoghi e situazioni che andrà a leggere. Il primo di quella che promette essere una lunga serie di accoppiamenti tra parole ed essenze è “Ex Manifattura Tabacchi”, libro di Rosaria Angerosa (2026, Homo Scrivens) che verrà distribuito accompagnato dall’omonimo profumo da 50ml.

IL LIBRO

Il libro accompagna il lettore dentro uno degli spazi industriali più identitari della città, e lo fa attraverso il senso di cui la letteratura si occupa meno — l’olfatto. Al centro c’è Lucia. Per ventitré anni ha creduto di conoscere ogni odore della Manifattura Tabacchi di Napoli. Poi, tra il tabacco Kentucky e il legno delle casse, compare una traccia che non dovrebbe esserci. Mentre lo stabilimento si prepara a chiudere e le abitudini di una vita cominciano a cambiare, quella presenza inspiegabile diventa una domanda: che cosa resta davvero di un luogo quando le persone che lo hanno abitato devono lasciarlo?

«Per decenni l’odore della Manifattura aveva viaggiato sui vestiti, era entrato nelle case, sugli autobus, nelle cucine, fino a diventare una specie di firma involontaria. Era stato, senza che nessuno ci pensasse, un modo silenzioso di riconoscersi».

Tra amicizie, piccoli gesti quotidiani e memorie che riaffiorano senza essere chiamate, Lucia scoprirà che alcune cose non hanno bisogno di essere trattenute per continuare a esistere.

UN PROGETTO CHE UNISCE RACCONTO, IMMAGINE E PROFUMO

Ex Manifattura Tabacchi nasce dall’incontro tra tre linguaggi. Rosaria Angerosa è pedagogista, coltiva da sempre la passione per la scrittura e il disegno — è sua anche l’immagine di copertina del volume — ed è co-founder di Floridia Parfum.

Il libro viene proposto in abbinamento con l’omonima fragranza costruita sulle stesse note che attraversano il racconto olfattivo, una fragranza finalista agli Art and Olfaction Awards 2025 nella categoria Independent, importante riconoscimento internazionale dedicato alla profumeria indipendente. Non un gadget promozionale, quindi, ma la seconda metà dello stesso racconto: note e odori restituiscono sulla pelle quello che le pagine descrivono, con l’intenzione di prolungare la lettura oltre l’ultima riga. La fragranza Ex Manifattura Tabacchi, ispirata all’area est di Napoli, appartenente al gruppo legnoso-aromatico e si apre con note avvolgenti che trasmettono calore ed intensità, grazie al tabacco, arricchito da delicate sfumature di violetta e mirto. Nel cuore, la dolcezza vellutata della vaniglia si fonde con la freschezza della lavanda, mentre il fondo regala una profondità intrigante con il legno di guajaco e accenti fumosi.

L’abbinamento tra un’opera narrativa e una fragranza creata appositamente ha pochissimi precedenti nel nostro Paese. Ex Manifattura Tabacchi porta quest’idea su scala locale: la memoria industriale napoletana, l’odore che una fabbrica lascia addosso a un quartiere intero, e il modo in cui un profumo può conservare ciò che un edificio non conserva più.

EX MANIFATTURA TABACCHI: DOVE TROVARLO?

Il binomio libro – profumo sarà distribuito attraverso i classici canali editoriali e in alcune profumerie selezionate del territorio. Sarà inoltre distribuito in anteprima al Campania Libri Festival, in programma dall’1 al 4 ottobre al Palazzo Reale di Napoli.

SULL’AUTRICE

Rosaria Angerosa, nata a Napoli, è pedagogista e co-founder di Floridia Parfum. Da sempre coltiva una forte passione per la scrittura, il disegno e la grafica, linguaggi che nel tempo sono diventati parte integrante del suo modo di osservare e raccontare la realtà. Il legame con Napoli è centrale nel suo percorso creativo. Floridia prende il nome dalla Villa Floridiana, al Vomero, luogo profondamente legato alla sua memoria personale e al quartiere che sente suo.

Il suo processo creativo parte quasi sempre da una suggestione precisa: prima nasce un’emozione, un’immagine, un ricordo; poi quella intuizione cerca la forma più adatta per essere raccontata. Con “Ex Manifattura Tabacchi” questo percorso si è ampliato naturalmente dalla profumeria alla scrittura. Dalla memoria della storica Manifattura Tabacchi di Napoli è nato un racconto olfattivo popolato da personaggi, voci, gesti e atmosfere, nel quale il tema centrale non è soltanto ciò che un luogo è stato, ma ciò che continua a lasciare dentro le persone. È anche autrice della copertina del volume, ulteriore espressione di una ricerca che attraversa parola, immagine e olfatto.

Il filo conduttore del suo lavoro resta la memoria: il modo in cui un odore, un luogo, un dettaglio o un’immagine possono riaffiorare e diventare racconto.

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