Sabato 28 novembre «Vista Terra» torna su Rai 1. Federico Quaranta e Diletta Acanfora ci portano nel cuore della Calabria, tra i borghi e le vallate dell’entroterra, da Papasidero a Santa Maria del Cedro e Orsomarso. A guidare il viaggio sono i luoghi e le persone che, con il loro lavoro quotidiano, tengono vive le tradizioni di questa terra.

Non può mancare «Pizze d’Italia», la rubrica che ha riscosso un enorme successo nelle prime due puntate. Il maestro ci racconterà, attraverso la pizza, la storia degli ingredienti, delle tradizioni e di chi le tramanda.

Il viaggio si apre tra il borgo abbandonato di Avena e il Castello di San Michele, a Santa Maria del Cedro. A Papasidero, la Grotta del Romito custodisce le tracce di chi abitava queste terre nel Paleolitico. Il percorso prosegue verso il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli e poi a Orsomarso, seguendo la Valle dell’Argentino.

A raccontare la Calabria sono anche le mani di chi coltiva e lavora il peperoncino, un ingrediente che sa di casa per tante famiglie calabresi. La puntata guarda anche al futuro di questi territori, con approfondimenti dedicati all’innovazione ambientale, alla formazione, all’energia sostenibile e all’accessibilità.

«Vista Terra» è una produzione Zeus Group.

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