WENA: Fuori ora “Back to You”, il singolo che anticipa il nuovo disco della cantautrice new soul in uscita venerdì 12 aprile

Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “Back to You“,il singolo che anticipa l'omonimo album di Wena – al secolo valentina Gnesutta –, la cui pubblicazione è attesa per venerdì 12 aprile. Edito da Kido Music, il brano segna, grazie anche a un nuovo sound, il ritorno sulle scene della cantautrice di origini campane: “Keeping all my love”, così recita in modo perentorio Back to You,che racconta come una storia finita dopo “aver trattenuto tutto l'amore”, appunto, si possa trasformare in consapevolezza, ma non senza che la fatica e il trascorrere del tempo vengano in soccorso.

«La Notting Hill di cui canto l'illusione – spiega Wena – esprime la distanza dei sentimenti, la rottura che si crea silenziosamente, le strade di una Londra immaginaria dove ciascuno comincia a camminare da solo senza neanche accorgersene. La fine arriva in modalità che consideriamo sempre così maledettamente sbagliate, “so wrong”. Non siamo preparati, non accettiamo di non aver potuto salvare il nostro amore in tempo; ma sarà proprio il tempo a restituirci il meglio di noi stessi».

Corista di Ghemon fino al 2020 e co-fondatrice del format “Soul Circus”, Wena ha collaborato con artisti come Raiz e Almamegretta, Paola Turci, Bugo e Clementino e ha fatto da apertura, tra gli altri, ai concerti di Frankie Hi-nrg e Nicolò Fabi. La sua musica è un territorio di contaminazioni, dal blues al pop, passando per il soul e l'elettronica, che accompagnano una vocalità calda e potente: ma è dentro le storie di vita vissuta che si consuma la sua ricerca costante di nuovi linguaggi e sonorità.

L'album in uscita – il secondo al suo attivo – è un disco-percorso iniziato in una città e chiuso in un'altra, come un seme piantato in un luogo e fiorito altrove: un album autobiografico che è il racconto di una storia d'amore, della sua evoluzione e dello strappo finale; racconto in cui la ricerca di nuove sonorità è parte integrante del viaggio stesso. E di questo vestito sonoro del tutto inedito è il produttore artistico, Fabio Visocchi, il principale artefice. Il disco “Back to You”, dunque, sarà presentato live sabato 13 aprile al Biko Club di Milano.

BIOGRAFIA WENA:

WENA nasce a Caserta, il suo ingresso nel mercato discografico avviene nel 2010 con “Digitup”, riddim dei TORREGGAE stampato su 12″ con il brano “So Real”.

Nel 2013 viene contattata da GHEMON, che la invita ad aprire i suoi live e ad accompagnarlo, insieme a dj Tsura, come corista dal 2012 al 2014 e dal 2018 al 2020.

Nel 2014 co-produce con l'etichetta BLOOD AND SOUL il suo album d'esordio dal titolo “A PART OF ME”.

Nel settembre del 2015 si esibisce al BLUE NOTE di Milano assieme alla sua band “The Souldiers” per la presentazione del disco da solista.

WENA registra come corista e collabora con artisti come Vince Cassella, Mesolella e Raiz, ALMAMEGRETTA, Ghemon, PAOLA TURCI, BUGO, JEAN MICHEL BYRON (ex cantante della storica band TOTO) e Clementino.

Nel corso degli anni fa da apertura ai live di FRANKIE HI-NRG, Nicolò Fabi, KATZUMA, The Platters e Ghemon.

Nel gennaio del 2019 fonda con la cantante Alessia Marcandalli (Ghemon, Hyst, Black Beat Movement) il format SOUL CIRCUS.

In quanto corista di Ghemon e “Le forze del bene”, prende parte al “Mezzanotte Tour 2018/2019”. Vive a Milano ed è in uscita con il suo secondo disco “BACK TO YOU”.