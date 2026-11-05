A Palazzo Caracciolo il debutto di “Quella del metrò”, il nuovo romanzo di Aldo Di Mauro

L’11 novembre a Napoli la prima presentazione del libro pubblicato dalla Giannini Editore

Prima e attesissima presentazione per il libro “Quella del metrò” dello scrittore e poeta Aldo Di Mauro, l’appuntamento è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 18,30 presso l’incantevole cornice di Palazzo Caracciolo, via Carbonara 112, Napoli. Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana La Cisterna. Dopo i saluti di Giulia Giannini, interverranno: Giuseppe Giorgio, Davide Di Mauro e Vittoria Di Mauro. Modera Tiuna Notarbartolo.

“Quella del metrò” racconta l’incontro tra anime segnate da un passato di sofferenza e dolore. La narrazione si dipana tra le banchine della metropolitana di Piazza Cavour, dove Giovanni, un giovane impiegato bancario, resta affascinato da una donna bellissima e malinconica che ogni mattina aspetta il treno senza mai prenderlo. Questo comportamento enigmatico diventa per Giovanni un’ossessione che lo spinge a indagare. Scopre, dietro quel rito silenzioso, la storia di Marianna e il suo legame sacro con un amore perduto. Il romanzo si trasforma in un abbraccio tra due solitudini che, riconoscendosi l’una nell’altra, alimentano la speranza di un futuro nuovo. Attraverso il dialogo e la condivisione delle proprie ferite, dal dolore di Giovanni per le verità nascoste sulla sua nascita alla tragedia che ha colpito Marianna, i protagonisti scoprono che l’amore nato dal dolore non è disperazione, ma un dono maturo e consapevole. Una storia in cui la scrittura diventa indagine dell’anima, capace di ricucire frammenti di vite sospese.

Aldo di Mauro, scrittore, poeta e saggista, è nato a Napoli dove vive. Tra i suoi testi più recenti figurano i romanzi I segreti di Matilde (2018) e La Signorina (2019), la raccolta di poesie Quando a parlare è il cuore (2021) e i racconti In penombra. Storie essenziali di persone comuni (2024), pubblicato nella stessa collana. Nel 2025 ha pubblicato Qualcosa di cui parlare. Argomenti di varia conoscenza e umanità. Con La donna del metrò, l’autore prosegue la sua riflessione sui sentimenti profondi e sulla capacità dell’amore di dare senso all’esistenza anni, laureato in Filosofia. Coltiva da sempre un vivo interesse per la riflessione educativa, culturale e spirituale.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…