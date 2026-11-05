Ciro Troise a Terzo Tempo Champions: “I problemi del Napoli non nascono stasera, ma gennaio è lontano. Ricordate le parole di Conte?”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato durante Terzo Tempo Champions, trasmissione in onda su Televomero:

“Era prevedibile quello che è accaduto. Il Napoli ha giocato 70’ con gli stessi uomini, non è una cosa usuale. Il primo tempo è stato discreto. I problemi sono sempre gli stessi, prende troppi gol in modo semplice. Vergara ha fatto ciò che poteva, portando qualche spunto in avanti, ma era normale concedesse qualcosa in fase difensiva. Provare a tenere i giocatori in campo il più possibile è stata una scelta, poi è chiaro che alla lunga si paga dazio, anche se gli ultimi due gol sono arrivati con i cambi già fatti.

Dopo il fischio finale, ci sono stati dei cori di contestazione dal settore ospiti per la squadra.

I calcoli di Allegri sono obbligati. Si augura, spera, che dopo la sosta avrà più giocatori con i recuperi dagli infortuni come Neres, Spinazzola, Di Lorenzo, Favasuli. È una speranza, più che un calcolo, così come lo è tenere in piedi la squadra che ha continui problemi fisici. Ovviamente, non si deve parlare come se fosse semplice, perché battere Club Brugge, Sabah e Viking non è semplice. Allegri ha detto che decideranno domani per il ritiro. Il Napoli arriverà all’aeroporto di Salerno a ora di pranzo e poi con il club si capirà se andrà in ritiro o meno, anticipandolo a domani rispetto a quando era già previsto, ovvero sabato, visto che gli azzurri giocheranno domenica alle 12:30.

I problemi del Napoli non nascono stasera. Ad Allegri è stato dato un compito difficilissimo, risolvere i problemi di uno spogliatoio che vengono dall’anno scorso. Ricordate di quando Conte parlava di altre nove teste pensanti?

Ci sono diversi problemi insieme. Il Napoli ha subito 19 gol su 24 nei secondi tempi.

Gennaio è lontano, il problema sarà come ci si arriverà. Mancano ancora due mesi, Manna ha detto che si faranno trovare pronti. Adesso bisognerà recuperare giocatori e vincere le partite, magari confidare in un Napoli diverso una volta rientrati gli infortunati. Poi a gennaio fare il mercato seriamente acquistando un vice Anguissa e un vice Hojlund. Lucca è in difficoltà da quando è arrivato l’anno scorso. Sono cose chiare dall’estate e non affrontate. Ma è presto per parlare di mercato, manca troppo tempo. Bisogna raddrizzare il cammino già a partire contro la Lazio domenica”.

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