A settembre ogni domenica è moda e spettacolo, con le iniziative di Mondo Eventi Campania Agency

L’estate volge al termine e riprendono gli appuntamenti e gli eventi. Ecco che per il mese di settembre non mancano le iniziative promosse dalla Mondo Eventi Campania, l’agenzia capitanata dal suo patron Carlo Sommella, che in questi giorni sta raggiungendo i trent’anni di attività.

“Un traguardo importante”, dichiara soddisfatto Sommella, “che dimostra quanto possa contare la professionalità e l’onestà con cui la mia agenzia opera da sempre, per la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti nel settore fashion e show business”.

Mondo Eventi Campania non è solo moda. In Campania e non solo, l’agenzia è protagonista anche nel settore della TV, della pubblicità, degli eventi, del teatro, del casting e del brand. Sfilate di moda, shooting fotografici, casting per attività commerciali e brand, corsi di portamento, realizzazione di calendari fotografici, pubblicità per giornali e network televisivi. Successo garantito, ne è testimonianza l’ottimo riscontro del primo appuntamento dell’evento-sfilata di Moda in Tour 2026, tenuto lo scorso luglio, che ha visto l’inaugurazione delle nuove edizioni di Miss Mediterranea (7° edizione) e Miss & Mister Baby Napoli (6° edizione), con la presenza di esperti del mondo dell’informazione, del giornalismo, dell’editoria e con la partecipazione di tanti rinomati ospiti che hanno allietato la serata.

La nuova stagione firmata Mondo Eventi Campania Agency riprende già dopo una breve pausa estiva. Si inizia il giorno domenica 6 settembre con lo Shooting Fotografico Estate “MODELLI PER SEMPRE!”, la nuova iniziativa firmata dall’agenzia, un progetto dedicato alla bellezza, all’eleganza e alla valorizzazione dell’immagine, attraverso un’esperienza professionale nel mondo della moda, nella splendida location di Pozzuoli. Ed ecco che poi per chi vuole inseguire il proprio sogno di entrare da protagonista nel mondo della moda troverà le occasioni giuste per farlo domenica 13 con il terzo ed ultimo casting rivolto ai giovanissimi dai 0 agli 8 anni per dare il proprio volto al brand Chicco by Enzo Pafundi.

L’evento di spicco è atteso però per domenica 27 settembre, in occasione del trentennale di attività dell’agenzia. “Miss & Mister Fashion Week in Passerella 2026 sotto le stelle”.

“Si alzerà il sipario per una serata speciale, di straordinario prestigio, un esclusivo Gala della Moda che unirà eleganza, talento, spettacolo e grandi emozioni”, prosegue Sommella, “Un valore unico proprio perché si festeggia, in contemporanea, il trentesimo anniversario di Mondo Eventi Campania Agency. Trent’anni di passione, professionalità, dedizione e successi che hanno contribuito a scrivere una storia fatta di incontri, opportunità, crescita e prestigio, portando in passerella centinaia di protagonisti e dando vita a eventi di grande rilievo nel panorama della moda e dello spettacolo.”

Per questo importante evento il Gala offrirà al pubblico una serata esclusiva, con momenti di sfilata, la partecipazione di ospiti d’onore di rilievo nazionale e internazionali, performances artistiche, momenti celebrativi e riconoscimenti dedicati a chi ha condiviso questo lungo percorso. Tutto questo immortalato dagli scatti dei fotografi ufficiali Gaetano Sarno e Raffaele Evangelista e dalle riprese televisive di Capri Event (in Campania e nel Basso Lazio sul canale 95 del digitale terrestre), e in presenza di nomi importanti dell’editoria, della comunicazione e dell’informazione che dai tavoli della giuria valuteranno talento, eleganza e capacità artistiche dei partecipanti.

Per ricevere informazioni o dare la propria adesione per partecipare all’evento, la Mondo Eventi Campania è raggiungibile chiamando il 3292487467, anche via WhatsApp, o sui social network Facebook accedendo alla pagina Carlo Agenzia di Modelle, su Instagram inseguendo il profilo mondoeventicampaniaagency e da adesso anche su TikTok tramite il profilo Carlo Sommella Moda.

“Una notte fuori dagli schemi, tra eleganza e follia! Miss & Mister Fashion Week In Passerella 2026 sotto le stelle sarà molto più di un evento, sarà una celebrazione della moda, del talento e dei valori che hanno accompagnato questi trent’anni di storia, guardando con entusiasmo alle nuove generazioni e alle sfide del domani” conclude Sommella con entusiasmo.

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