Bellissima – Speciale 120 Visconti, il gran finale alla Colombaia: The Jackal, PopCorn Stories e Luisa Impastato

Dal 29 agosto gli ultimi appuntamenti della rassegna: Simone Ruzzo e Aurora Leone dei The Jackal, poi le conversazioni di PopCorn Stories con Peppe Lanzetta

FORIO ISOLA D’ISCHIA, 25 AGOSTO 2026 – Dopo un’estate di cinema, letteratura, musica e incontri, Bellissima – Speciale 120 Visconti entra nella sua fase conclusiva. La rassegna, promossa dal Comune di Forio e diretta artisticamente da Annamaria Punzo, continua a mettere in relazione l’eredità di Luchino Visconti con i linguaggi e i protagonisti del presente, confermando Villa La Colombaia come luogo di produzione culturale, confronto e ricerca.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 29 agosto alle ore 21.00 con Bellissima speciale The Jackal. Protagonisti Simone Ruzzo e Aurora Leone, che dialogheranno con Luigi Barletta dell’Accademia di Belle Arti di Napoli sul rapporto tra cinema, linguaggi digitali e nuove forme di racconto audiovisivo. Un incontro che parte dall’esperienza di una delle realtà creative più influenti del panorama italiano per interrogarsi su come siano cambiati i modi di scrivere, produrre e condividere storie nell’epoca delle piattaforme e dei social. Un tema che prosegue il confronto tra cinema e comunicazione contemporanea già al centro del progetto di Bellissima.

Dal 30 agosto arriva PopCorn Stories

Dal giorno successivo sarà il cinema contemporaneo a prendere la parola con PopCorn Stories, format originale di PopCornClub, ideato da Gennaro Bianco, che ha affidato conduzione e direzione artistica a Peppe Lanzetta. Tre incontri, tutti alle ore 20.30, costruiti come conversazioni sui percorsi artistici degli ospiti e sulle trasformazioni del cinema italiano.

Si parte domenica 30 agosto con Edoardo De Angelis, regista dalla forte identità autoriale e da sempre legato a un racconto personale del territorio. Lunedì 31 agosto Lanzetta incontrerà Giovanni Esposito, protagonista di una carriera capace di attraversare con naturalezza cinema, teatro e televisione. A chiudere PopCorn Stories, mercoledì 2 settembre, sarà Silvio Orlando, tra gli interpreti più importanti del cinema italiano contemporaneo.

«Portare Pop Corn Stories dal 30 agosto al 2 settembre nella cornice magica di Villa Colombaia ad Ischia non è semplicemente un evento: è un vero e proprio atto d’amore verso la narrazione, il cinema e la nostra terra», dichiara Peppe Lanzetta. «Sono entusiasta, orgoglioso e profondamente felice di guidare un format che celebra il racconto in un luogo che trasuda arte da ogni pietra. Parlare di cinema qui significa camminare sui passi di Luchino Visconti, un gigante assoluto, un pioniere visionario che ha rivoluzionato l’estetica e la cultura del nostro Paese».

Il finale con Luisa Impastato

A chiudere il cartellone estivo di Bellissima – Speciale 120 Visconti, sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo, sarà “Fiore di campo. La mafia non è musica”, spettacolo di e con Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato, giornalista e attivista assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978.

Un epilogo dedicato alla memoria, alla legalità e alla responsabilità della parola, che completa un percorso capace di attraversare linguaggi artistici differenti per leggere il presente. La presenza dello spettacolo di Luisa Impastato nel programma era già prevista nel cartellone originario della rassegna.

Fino al 30 agosto resta inoltre visitabile alla Colombaia “Letizia Battaglia. Senza chiedere permesso”, mostra a cura di Chiara Arturo che raccoglie 35 fotografie realizzate tra gli anni Settanta e Novanta a Palermo e in Sicilia, restituendo lo sguardo civile e quotidiano di una delle grandi protagoniste della fotografia italiana del Novecento.

La rassegna è promossa dal Comune di Forio, attraverso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali. Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giampiero Lamonica, mentre la direzione artistica è affidata ad Annamaria Punzo.

Oggi la Villa appartiene al Comune di Forio ed è al centro di un importante progetto di rifunzionalizzazione culturale che punta a restituirle il ruolo che aveva durante gli anni di Visconti: non soltanto una casa museo, ma un luogo vivo, aperto alla produzione culturale, alla formazione e al confronto.

Il percorso di rilancio della Colombaia nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Stanislao Verde, che ha posto la valorizzazione del patrimonio culturale tra le priorità del proprio mandato, affidando all’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, guidato da Davide Laezza, la costruzione di un progetto permanente di rilancio della Villa.

Dal 2024 la direzione artistica è affidata ad Annamaria Punzo, chiamata a sviluppare una programmazione stabile capace di restituire alla Colombaia la sua vocazione originaria: essere uno spazio di produzione culturale aperto durante tutto l’anno, dove cinema, teatro, musica, letteratura, arti visive, mostre, laboratori, attività didattiche e produzioni originali convivono in un’unica proposta culturale.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…