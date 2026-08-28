Piccoli Sinner crescono. Arrivano a Napoli i Campionati italiani giovanili per la categoria Under 13 maschile. Si giocheranno da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre (qualificazioni dal 28 al 30 agosto) al Tennis Club Napoli di viale Dohrn che torna a ospitare un Campionato italiano dopo otto anni dall’edizione 2018, allora riservata agli Under 16. Saranno al via tutti i migliori Under 13 d’Italia, tra questi Roberto Cantelmo del GT Sammaritano di Santa Maria Capua Vetere che nel 2025 ha vinto il titolo italiano Under 12 a Milano. In programma l’assegnazione del titolo italiano di singolare e di quello del doppio, con la consegna dei relativi scudetti tricolori.

La Federazione Italiana Tennis & Padel ha scelto Napoli per una delle manifestazioni più prestigiose del settore giovanile nazionale, gli Under 13, una categoria particolarmente importante per capire il talento, le prospettive e le potenzialità degli allievi più forti d’Italia.

Particolarmente soddisfatto dell’assegnazione da parte della FITP è il presidente FITP Campania Angelo Chiaiese che ha appoggiato con forza la candidatura ai Tricolori giovanili del Tennis Napoli, insieme al consigliere nazionale Virginia Di Caterino.

“Una soddisfazione notevole per tutto il nostro movimento – ha spiegato Angelo Chiaiese – che da anni sta lavorando con impegno e passione. LA FITP e il suo presidente Angelo Binaghi hanno sempre più fiducia nella Campania e nelle nostre capacità organizzative. L’assegnazione di questi Campionati italiani al Tennis Club Napoli, circolo guida del nostro movimento, dopo otto anni di assenza lo dimostra”.

I Campionati italiani giovanili tornano al Tennis Napoli dopo otto anni. Del resto, il Club del presidente Riccardo Villari ha una storia e un feeling piuttosto intensi con questo evento. Basti ricordare che in passato il TC Napoli ha organizzato altre edizioni tricolori giovanili prestigiose, come i Campionati tricolori Under 16 nel 2006 e come i Campionati Under 18 nel 1992 vinti dal talento emergente della napoletana Rita Grande.

“Vedremo in gara i prospetti più importanti per il futuro del tennis italiano – ha dichiarato Andrea Centonze, consigliere del TC Napoli e responsabile della macchina organizzativa dell’evento -. In questi Campionati si metteranno in evidenza quei talenti che possono intraprendere la strada che è stata di campioni come Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli. Le aspettative ci sono e sono alte.

Ci teniamo tanto a questi Tricolori. Il presidente Riccardo Villari li ha voluti fortemente, anche per dare un segnale importante a livello giovanile al nostro movimento, dopo il successo che stiamo ottenendo con il torneo Challenger ATP per i Pro, e con la grande crescita del nostro torneo Senior’s Tour internazionale dedicato agli Over”.

Alla manifestazione l’ingresso sarà gratuito per tutti i nove giorni di gare.

Pur non potendo essere presente alla presentazione al Tennis Club Napoli, Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, è voluata intervenire, con una dichiarazione sull’evento che sta per iniziare.

“Accogliere a Napoli i Campionati Italiani Giovanili Under 13 di tennis rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra città e un ulteriore riconoscimento della capacità organizzativa del territorio e delle sue eccellenze sportive. La scelta della Federazione Italiana Tennis e Padel conferma il ruolo sempre più centrale di Napoli nel panorama sportivo nazionale e si inserisce perfettamente nel percorso che ci vede protagonisti come Capitale Europea dello Sport 2026. Questa manifestazione non è soltanto una competizione agonistica: è soprattutto un investimento sui giovani, sui valori educativi dello sport e sulla crescita delle nuove generazioni. Vedere in campo i migliori talenti italiani Under 13 significa offrire ai ragazzi un’importante occasione di confronto, formazione e crescita personale. Ringrazio la FITP, il Comitato Regionale della Campania e il Tennis Club Napoli per aver riportato in città un appuntamento così prestigioso. Siamo certi che Napoli saprà accogliere al meglio atleti, famiglie e appassionati, confermando ancora una volta la sua vocazione a essere una grande capitale dello sport, dell’inclusione e delle opportunità per i giovani”.

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