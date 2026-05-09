Addio a Imperia, l’anima nobile al fianco di Mario Arcucci

Il mondo della cinofilia e la comunità di Ercolano si stringono intorno a Mario Arcucci, esponente della storica famiglia nobiliare cittadina, per la perdita della sua amatissima Imperia. Un Alano di straordinaria eleganza e sensibilità che per anni non è stata solo un animale domestico, ma una presenza silenziosa e fondamentale nella vita del suo compagno umano.

Imperia era l’ombra fedele di Mario, una compagna di vita che ha condiviso con lui non solo la quotidianità, ma anche le sfide più ambiziose legate alla tutela della memoria storica familiare. È stata al suo fianco durante i complessi lavori di recupero dello storico Palazzo Arcucci, simbolo del prestigio della casata, e ha assistito con la sua fiera presenza al momento solenne dell’intitolazione di Piazza Arcucci, un riconoscimento della rilevanza storica della famiglia per il territorio.

Nei momenti più difficili, la forza e la dedizione di Imperia sono state per Mario un pilastro incrollabile. Con la sua scomparsa, se ne va un pezzo di cuore e un simbolo di quella nobiltà d’animo che solo i grandi cani sanno esprimere. A Mario Arcucci vanno le più sentite condoglianze per la perdita di un’amica insostituibile

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