Al Lido Gallo di Castelvolturno, evento d’amore e sociale con “UN TUFFO NEL BLU PER L’AUTISMO”

In una giornata che profuma di mare e di speranza, il 14 giugno 2025, il Lido Gallo di Castelvolturno SITO a via Marina di Varcaturo (CE), dalle 11.00 alle 16.00, accoglierà un evento speciale all’insegna dell’amore e dell’impegno sociale: “Un tuffo nel blu per l’autismo”. A scendere in campo, anzi in spiaggia e in acqua, saranno i cani da salvataggio della SIAC UCS CAMPANIA ed i loro conduttori coadiuvati nelle attività dagli operatori di NOI POSSIAMO APS e di DIPORTISTI CAMPANI ODV.

A rendere unico l’evento, dopo dieci anni di emozioni e successi al Festival di Sanremo, i fisioterapisti e massaggiatori del Dream Massage® che si metteranno al servizio dei più piccoli, regalando non solo trattamenti, ma gesti d’amore autentico.

“Più che un massaggio, sarà un abbraccio dell’anima, un tocco di energia di amore” dichiara Stefano Serra, manager e ideatore di Dream Massage. “Se il mare lo permetterà, vivremo la sorprendente esperienza dei delicatissimi <Dream Water Dolphin>, trattamenti in acqua capaci di toccare il cuore, pensati per i bambini ma anche per i loro genitori, spesso dimenticati ma sempre in prima linea.”

Ad affiancare l’iniziativa la preziosa collaborazione dei Clown Dottori della “Teniamoci per mano Onlus”, che con la Clownterapia supporteranno le attività dedicate ai bambini presenti.

A testimonianza di quanto l’unione tra professionalità e cuore possa fare la differenza, Dream Massage vi aspetta con l’appuntamento del “Festival dei Sogni” che quest’anno vestira’ il suo abito più bello chiamato “Amore”.