Dietro ogni spettacolo, produzione televisiva o progetto cinematografico c’è un mondo di professionalità, competenze e mestieri fondamentali. È proprio da questo universo che parte AperiCiak, un percorso gratuito di formazione professionale dedicato ai mestieri dello spettacolo, che ha preso il via presso la sede di Fapas Formazione, in contrada Pezzapiana, nell’ambito del progetto Coinlab. L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le diverse professioni del settore audiovisivo e di acquisire competenze utili per costruire concrete opportunità di inserimento lavorativo. Protagonista del primo incontro è stato Ciro Florio, make-up artist di fama nazionale e volto noto al pubblico televisivo grazie al programma Cenerentola 24, in onda su Real Time.

L’iniziativa rientra in Coinlab – Costruire Opportunità Innovative per il Lavoro a Benevento, progetto promosso dal Comune di Benevento e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Il programma è rivolto ai giovani dai 18 anni in su, residenti o domiciliati a Benevento.

A guidare questo percorso sarà proprio l’esperienza di Ciro Florio, al quale sono affidati i laboratori dedicati al make-up e ai mestieri dello spettacolo. L’obiettivo non è soltanto trasmettere conoscenze tecniche, ma aiutare i ragazzi a individuare le proprie inclinazioni, maturare consapevolezza sulle scelte future e comprendere quanto la preparazione professionale sia determinante per costruire un percorso lavorativo duraturo.

«Durante i corsi scopriremo le vostre attitudini insieme ai migliori professionisti del settore – ha spiegato Florio ai ragazzi presenti. Dal truccatore al costumista, dal regista al direttore della fotografia fino agli esperti audiovisivi, l’obiettivo è l’inserimento lavorativo. La formazione artistica e tecnica richiede studio, impegno e competenze specifiche: non esistono scorciatoie per costruire una professionalità solida e duratura nel tempo».

Capofila del progetto è Projenia, in partenariato con Fapas Formazione, CNA, GiovanMentor e Futuridea. Accanto ai mestieri dello spettacolo, sono coinvolti diversi ambiti dell’artigianato e dell’innovazione. Una scelta nata dall’analisi delle esigenze del territorio e dalla necessità di formare nuove figure professionali in settori che richiedono competenze specifiche.

Nel corso della presentazione, Luca Mauriello, amministratore di Projenia, ha illustrato la struttura del programma e la sua vocazione pratica. Annarita De Blasio, per CNA, ha sottolineato il valore artigianale dei mestieri dello spettacolo: «Non si tratta di semplici corsi teorici, ma di percorsi pratici che prevedono mobilità regionale e il contatto diretto con figure di spicco dei vari comparti».

Sulla valenza artigianale e occupazionale dell’iniziativa si è soffermata Annarita De Blasio (CNA): «Chi lavora nello spettacolo è a tutti gli effetti un artigiano. Questi incontri servono a far innamorare i giovani di professioni reali e indispensabili dietro le quinte».

«Parto da Benevento – conclude Florio – con l’obiettivo di costruire un ponte tra il territorio sannita e Napoli, mettendo a disposizione dei ragazzi quarant’anni di esperienza nel cinema, nella televisione e nel teatro. Voglio trasferire loro competenze, offrire un’esperienza formativa concreta e accompagnarli verso il mondo del lavoro, creando opportunità reali e nuove prospettive professionali».

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