Si inaugura venerdì 4 dicembre 2026, dalle ore 17.00 alle 20.00, nelle Antisale dei Baroni di Castel Nuovo Maschio Angioino (Via Vittorio Emanuele III, Napoli), “Viaggio Dharmico – Verso la terza via”, la mostra fotografica di Alessandra Bovino, visitabile fino al 18 dicembre 2026, frutto di dieci anni di esplorazione e ricerca nel subcontinente indiano. Durante l’evento sarà presentato il catalogo omonimo, pubblicato da Editoriale Scientifica nella linea editoriale ES Arte, che raccoglie fotografie, pagine dei diari dell’autrice e contributi critici, intrecciando testimonianza personale, osservazione antropologica e ricerca spirituale.

L’allestimento invita il visitatore a ripercorrere il viaggio dell’artista attraverso fotografie, libri di ricerca, diari, tessuti, profumi e simulacri incontrati lungo il cammino. Un percorso immersivo multimediale che trova il suo approdo nella proiezione di un’anteprima del progetto documentario “La terza via”, che offre un primo sguardo sul cuore della comunità nomade Romanì, esplorando i temi dell’identità, delle migrazioni e del superamento di ogni confine culturale.

La mostra è un progetto di Art Feeder ETS ed aderisce al progetto Art Days – Napoli Campania in collaborazione con VIVA ETS, Artestesa e Piccola Galleria Resistente con il patrocinio morale del Comune di Napoli e di Editoriale Scientifica.

Alessandra Bovino, nata in Puglia nel 1982, ha approfondito lo studio dell’hindi e del sanscrito tra l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e Varanasi in India. Da oltre vent’anni viaggia tra Europa e Asia, dedicandosi alla fotografia e alla ricerca sulle identità culturali, compresa una collaborazione con Insearch Pakistan e con diversi eventi artistici. Attualmente lavora a un progetto documentaristico sulle migrazioni delle comunità Romanì dall’India verso l’Europa.

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