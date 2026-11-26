La quinta edizione, dedicata al Medioevo in Campania, è stata presentata a Poggiomarino e a Nocera Inferiore. Quattordici tappe nelle cinque province fino al 26 giugno a Somma Vesuviana

Sabato 28 novembre l’Archeofestival apre la sua quinta edizione a Mercato San Severino. L’appuntamento è alle 9 nell’ex convento domenicano di San Giovanni in Palco, oggi sede del Comune, con il convegno introduttivo al tema dell’edizione 2026-2027, «Il Medioevo in Campania fra chiese, borghi e castelli». A seguire i partecipanti visiteranno il castello normanno, tra le fortificazioni più estese d’Italia, prima tappa di un calendario che li porterà fino all’estate.

La manifestazione itinerante promossa dal Gruppo Archeologico Terramare 3000 è stata presentata nella sala consiliare del Comune di Poggiomarino. Sono intervenuti Linda Solino, sociologa e presidente di Terramare 3000 e dell’Archeofestival, Federico Cordella ed Enrico De Nicola, membri del comitato scientifico presieduto da Stefano De Caro, già direttore generale dell’ICCROM, e i rappresentanti delle associazioni aderenti. Hanno preso la parola anche la sindaca di Somma Vesuviana, Silvia Svanera, il cui Comune ospiterà la tappa conclusiva nel borgo del Casamale, e l’assessore del Comune di Lettere Luigi Vuolo.

La presentazione si è ripetuta a Nocera Inferiore, nel convento di Sant’Antonio, durante un incontro promosso dall’associazione Noukria (Segni di appartenenza). Malgrado la mattinata uggiosa, la sala era piena e attenta. Hanno portato i saluti l’assessora del Comune di Nocera Inferiore Federica Fortino e il consigliere Padovano, l’assessora di Angri Gina Fusco, l’architetto Mollo e l’assessore Schettino per il Vallo di Lauro. Per Arti Grazia, abbigliamento storico, ha preso la parola M. G. Di Lillo, che ha salutato il pubblico anche a nome dell’associazione Ridiamo Vita al Castello, con cui il festival si ritroverà nella tappa della Valle del Sarno. Ha chiuso gli interventi L. Amendola dell’AIMC, con un contributo appassionato. In sala anche diversi gruppi di rievocazione storica, tra i quali quello di Mariano Rocco.

Il programma conta quattordici appuntamenti in otto mesi, distribuiti nelle cinque province campane tra castelli, abbazie, basiliche e borghi medievali. Dopo Mercato San Severino il festival farà tappa al Maschio Angioino e nella basilica di Santa Restituta a Napoli, a Casertavecchia e Sant’Angelo in Formis, nella Salerno longobarda e normanna, all’abbazia del Goleto e al castello di Gesualdo, al castello Lancellotti di Lauro e a quello di Lettere, nei borghi sanniti di Circello e Morcone, a Sarno, Cava de’ Tirreni e Rocca d’Evandro. A marzo è prevista una tappa straordinaria al Castello di Baia in occasione del Navigium Isidis. La chiusura è fissata per il 26 giugno a Somma Vesuviana, con un incontro dedicato al bilancio sociale della manifestazione.

Il sottotitolo, «Popoli, lingue e culture della Campania a confronto», dà la chiave dell’edizione: una regione la cui identità si è formata attraverso migrazioni, dominazioni e scambi. Ampio spazio sarà riservato alla memoria femminile, da figure come Aloara di Capua, Adelperga di Benevento e Sichelgaita di Salerno fino alle contadine, alle artigiane e alle tessitrici rimaste ai margini delle cronache. In ogni tappa sono previsti due spazi di animazione in piccoli gruppi: Erasmus 40, curato dal Mo.V.I. Campania con le Ambasciatrici Erasmus EDA, e le Oasi di Solidarietà del Comitato Centenario Tavazza.

Il festival può contare su una rete che comprende il Consiglio regionale della Campania, la Città metropolitana di Napoli, le Province di Salerno, Benevento e Caserta, il Comune di Poggiomarino e il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, il Parco Archeologico di Pompei, cinque atenei campani, il Touring Club Italiano e l’Istituto Italiano dei Castelli, insieme a diciassette Comuni, cinque Pro Loco, l’UNPLI regionale e la FITP Campania. Molti siti saranno visitabili gratuitamente, per gli altri è previsto un ingresso a costo ridotto.

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