Si svolgerà il prossimo 30 novembre alle ore 10.30, presso la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti in Via Toledo 348 a Napoli, la conferenza stampa della VI edizione del Premio Galà-Spettacolo “La Salute per Tutti 1996-2026 30 anni di impegno sociale e sportivo della “ASD Meridies APS .

Durante l’incontro con gli organi d’informazione verranno svelati i vincitori dell’edizione 2026 e il illustrati i progetti selezionati, alla presenza della giuria e delle istituzioni e in anteprima il programma ufficiale, i protagonisti e gli ospiti della grande cerimonia che si svolgerà presso l’auditorium di Bagnoli il prossimo 11 dicembre. Un appuntamento dedicato a celebrare le eccellenze, i talenti e le realtà che stanno costruendo il futuro della Campania.

La conferenza stampa sarà anche un momento di confronto sui temi dell’impegno sociale e sportivo, della cultura e della sanità insieme a rappresentanti delle istituzioni come l’Assessore Emanuela Ferrante, delle imprese, della ricerca e dello spettacolo. L’evento sarà presente l’artista Monica Sarnelli alla quale sarà destinato un premio alla carriera e al grande impegno civico. A conclusione dell’evento verrà offerto un assaggio del rinomato panettone dell’Antica Forneria Molettieri, rappresentata per l’occasione dal maestro panificatore Rodolfo Molettieri.

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