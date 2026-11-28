Il 10 e 11 dicembre all’Auditorium Novecento, nell’ex sede della storica Phonotype Record, due serate dedicate al cinema breve tra giallo, mistero e sperimentazione

Quarantadue cortometraggi finalisti, selezionati tra 1.150 opere iscritte da registi provenienti da tutto il mondo, per due serate dedicate al cinema noir, al giallo e al mistero. Torna a Napoli, il 10 e 11 dicembre 2026, Corto Nero – Noir Short Film Competition, giunta alla sua ottava edizione, diretta artisticamente da Gennaro Maria Cedrangolo e prodotta dall’associazione 400ml con il contributo della Regione Campania e della Film Commission.

La sede scelta è l’Auditorium Novecento, in via Enrico De Marinis 4, uno spazio dal particolare fascino storico e musicale che ospita la manifestazione per questa nuova edizione. La location infatti è la storica sede della Phonotype Record, casa discografica e studio di registrazione fondato nel 1901, tra le prime realtà italiane del settore. La sala conserva ancora apparecchiature analogiche e strumenti di diffusione sonora che ne custodiscono il fascino originario, in un ambiente sospeso tra memoria e contemporaneità.

Il programma si articola in due appuntamenti: giovedì 10 dicembre, dalle 19 alle 21, la presentazione del festival e la proiezione dei primi venti cortometraggi; venerdì 11 dicembre, sempre dalle 19 alle 21, la seconda sessione di proiezioni, con altri ventidue titoli, e la cerimonia di premiazione.

La selezione internazionale attraversa oltre venti Paesi, tra cui Francia, Stati Uniti, Giappone, Iran, Argentina, Brasile, Spagna, Germania, India, Cina, Messico, Regno Unito e Corea del Sud. Un viaggio tra linguaggi, culture e sperimentazioni che trova a Napoli, città da sempre legata all’immaginario del mistero e dell’esoterismo, una cornice particolarmente significativa.

A valutare le opere in concorso per il Premio Corto Nero 2026 sarà una giuria composta dagli attori Raffaele Ausiello e Antimo Casertano e dalle attrici Carla Ferraro e Daniela Ioia. Accanto al riconoscimento principale sono previsti il Premio School 2026, assegnato dagli alunni della Scuola di Cinema di Napoli, il Premio Gialli.it 2026, conferito dalla redazione della testata specializzata in misteri, e il Premio Phonotype Record 2026.

La manifestazione nata nel 2008 ha come obiettivo di individuare e promuovere opere capaci di esplorare il linguaggio del noir e del giallo attraverso nuove soluzioni narrative e cinematografiche.

Nel corso degli anni Corto Nero ha consolidato la propria presenza nel panorama culturale campano e nazionale, sviluppando collaborazioni con le principali realtà cinematografiche e partecipando alla fondazione del CFCC, Coordinamento Festival Cinematografici Campania.

Partner dell’ottava edizione sono Auditorium Novecento, Gialli.it – Dossier Misteri, Scuola di Cinema di Napoli, Phonotype Record e CFCC.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito, previa consumazione obbligatoria di 7 euro, comprensiva di drink e pop corn. Per prenotazioni 3336290673 o su cortonero@gmail.com

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