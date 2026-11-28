By Redazione Napoli Redazione Napoli | Published | Nessun commento
Un’occasione speciale per incontrare da vicino una delle band più amate della scena musicale italiana. Giovedì 10 dicembre, alle ore 18:00, i Pinguini Tattici Nucleari saranno ospiti del Centro commerciale Campania per un esclusivo firmacopie con i fan, in programma in Piazza Campania.
L’evento si svolge in occasione dell’uscita di REPLAY, il nuovo attesissimo album della band, disponibile dal 4 dicembre nei negozi e presso il punto vendita Mondadori del Centro Campania.
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che avranno l’opportunità di incontrare dal vivo i propri beniamini e condividere un momento speciale con gli artisti che hanno firmato alcune delle canzoni più amate e cantate dal pubblico italiano.
Come partecipare al firmacopie
Per accedere all’incontro e ottenere il pass, sarà necessario seguire una semplice procedura:
Il Centro Campania invita tutti i fan a partecipare a questo appuntamento speciale, per vivere da vicino l’emozione di incontrare i Pinguini Tattici Nucleari e celebrare insieme l’uscita di REPLAY.
L’appuntamento è per giovedì 10 dicembre, alle ore 17:30, in Piazza Campania.
Un incontro, una firma e un ricordo da portare con sé.
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