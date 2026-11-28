Dai disegni e dalle prove in mare di un bambino oggi nascono tante soluzioni sostenibili per la nautica, l’energia rinnovabile e l’ambiente. L’America’s cup diventa un’ulteriore volàno per tentare strade sempre più innovative per nuove idee in particolare sull’utilizzo del moto ondoso e per rispettare di più il mare. Oggi a vent’anni Adriano Cirasa ha realizzato la sua startup innovativa, Cirasa Hydrotech S.r.l. con un brevetto in via di approvazione, con già il cento per cento di industrializzazione, e numerosi progetti per costruire quell’ecosistema globale che riguarda la riduzione di energia elettrica con moto ondoso, risolvere con nuove idee all’avanguardia problemi come gli ormeggi e i corpi morti che proprio a Napoli e nel Golfo sono una importante criticità, affrontare questioni che si trascinano da decenni per la tutela dell’ambiente, senza rinunciare a far letteralmente volare le barche, ridurre i costi energetici e tanto altro.

Adriano Cirasa però prima di arrivare a iscrivere la sua Cirasa Hydrotech al registro delle startup innovative della Camera di commercio ha voluto provare la validità di alcune delle sue innovazioni partecipando, e spesso vincendo sfide innovative, come accaduto alla startup Arena dei Greenbluedays; di recente è stato inoltre selezionato da Ecodigital, il progetto che si occupa di innovazione in tutto il Mediterraneo, per le sue idee innovative in campo navale, ha colpito l’interesse di molti esperti e imprenditori alla recente Naples shipping week selezionato tra le 10 start up della Blue Economy nazionale, tanto da essere invitato ad analoghe iniziative a Genova e in altri palcoscenici internazionali. La riservatezza ancora non consente di illustrare i particolari di molti progetti ma alcuni sono già attenzionati da grandi player, tanto è vero che North Sail ha chiuso già un accordo di Pro Program membership con Cirasa Hydrotech.

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