By Redazione Napoli Redazione Napoli | Published | Nessun commento
Dal lavoro all’arte, dalla cultura alla responsabilità d’impresa: i riconoscimenti a Baraonda Café, Pio Monte della Misericordia, Fondazione Domenico Cirillo, Napoli Reale, Euronics Tufano e Maldestro
NAPOLI, 28 NOVEMBRE 2026
Sei esperienze diverse, unite dalla capacità di trasformare l’inclusione da principio dichiarato a pratica concreta. Sono stati assegnati a Palazzo Caracciolo Naples, nell’ambito della terza edizione del P’AZZ Festival – “L’inclusione si fa impresa”, i P’AZZ Inclusion Awards 2026.
Il P’AZZ Festival nasce come una sorta di Stati Generali dell’inclusione, mettendo attorno allo stesso tavolo imprese, istituzioni, Terzo Settore, famiglie e persone con esperienza diretta di disagio psichico e disabilità intellettiva. L’obiettivo è costruire una cultura dell’inclusione capace di andare oltre l’assistenza e tradursi in autonomia, lavoro, partecipazione e valore per la comunità, favorendo alleanze concrete tra mondi che spesso restano separati.
«Con questi premi vogliamo dare visibilità a chi dimostra ogni giorno che l’inclusione può tradursi in lavoro, cultura, autonomia, responsabilità e nuove opportunità», dichiara Antonio Procentese, fondatore di MAD in Naples e ideatore del P’AZZ Festival. «Abbiamo scelto realtà e persone molto diverse proprio perché l’inclusione non appartiene a un solo settore: è una responsabilità che attraversa imprese, istituzioni, cultura e comunità».
Baraonda Café
Premiato come esempio concreto di inclusione lavorativa per persone nello spettro autistico, capace di trasformare il lavoro in autonomia, crescita, relazione e valorizzazione dei talenti.
Pio Monte della Misericordia
Il riconoscimento valorizza la capacità dell’istituzione di mettere spazi e patrimonio al servizio della comunità, creando condizioni concrete affinché persone e organizzazioni possano incontrarsi, crescere e sviluppare percorsi di autonomia.
Fondazione Domenico Cirillo
Premiata per il sostegno a organizzazioni ed esperienze che promuovono inclusione sociale e lavorativa, condividendo una visione fondata sulla valorizzazione di ogni persona e sul diritto all’autodeterminazione.
Napoli Reale – Silvana Perno
Il premio riconosce il valore di un racconto capace di dare spazio a storie, diversità e fragilità senza pregiudizi, restituendo dignità, visibilità e centralità alle persone.
Euronics Tufano
Premiata per aver scelto di sostenere un progetto che mette al centro diritti, potenzialità e inclusione lavorativa, contribuendo a rafforzare sul territorio una cultura d’impresa attenta alla responsabilità sociale.
Maldestro – Antonio Prestieri
Il riconoscimento celebra un artista che attraverso musica, teatro e parola ha trasformato fragilità, marginalità e dolore in strumenti di consapevolezza e riscatto, dando voce alle periferie e alle storie più complesse senza mai ridurre le persone a un’etichetta.
«Il valore di queste esperienze sta nella loro concretezza», conclude Procentese. «Ci ricordano che una persona non coincide con una diagnosi, una fragilità o un pregiudizio e che, quando istituzioni, imprese e comunità scelgono di lavorare insieme, possono nascere condizioni reali per esprimere talento, competenze e possibilità. È questo il senso profondo del P’AZZ Festival».
Il P’AZZ Festival si svolge con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’ASL Napoli 1 Centro. L’evento è organizzato da MAD in Naples S.r.l. Società Benefit e NapolinMente APS. Partner istituzionale: Consorzio UnicoCampania. Con il contributo di: CHG – Caracciolo Hospitality Group, Fiammante, Pizzeria Maraucci, Fondazione Pio Monte della Misericordia, Fondazione Domenico Cirillo, Fondazione Eos ETS, Euronics Tufano, Cantina Sociale Vite Matta, Cooperativa Sociale Stalker. Partner: ERA Cooperativa Sociale, WHY Inclusion, Si Può Dare di Più APS, La Scintilla ETS, Officina Sociale Avventura di Latta, Le Muse per L’Oro, Kodokan, Premio Fausto Rossano, Che Follia.
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