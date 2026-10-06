DIVIETO DI STENDERE ILBUCATO FUORI CASA, L’ASSESSORE PUCA RISPONDE SUI SOCIAL AL COMMENTO DEL SINDACO FRANCESE DI THIZY-LES-BOURGS

“E’ VERO, NON SIETE A NAPOLI, E VI PERDETE PARECCHIO”:

DIVIETO DI STENDERE IL BUCATO FUORI CASA,

L’ASSESSORE PUCA RISPONDE SUI SOCIAL AL COMMENTO

DEL SINDACO FRANCESE DI THIZY-LES-BOURGS

“Caro sindaco Berthoux, ha ragione: a Thizy-les-Bourgs non siete a Napoli. E glielo dico con sincero dispiacere, perché si perde parecchio”: così Carlo Puca, assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della città del Comune di Napoli, risponde sui propri social a Rémi Berthoux, sindaco della cittadina francese Thizy-les-Bourgs che ha presentato l’ordinanza che vieta di stendere nel suo Comune il bucato fuori dalle finestre delle abitazioni “per preservare la qualità dell’ambiente” aggiungendo il commento “No, non siamo a Napoli!”.

“Capiamo la volontà di decoro urbano, ci mancherebbe – continua Puca – e ogni amministratore ha il diritto di regolare il proprio territorio. Ma per giustificare un divieto non serviva usare Napoli come termine di paragone negativo, come sinonimo di ciò che ‘non si deve essere’. È una battuta facile, che banalizza una città complessa riducendola a cartolina folkloristica o, peggio, a controesempio. Napoli non è un’etichetta da brandire per marcare le distanze. E’ una metropoli di oltre due millenni di storia, di arte, musica, cucina, filosofia, e sì, anche di lenzuola stese al sole. Cose che – conclude l’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine della Città del Comune di Napoli – tra l’altro asciugano benissimo e a costo ambientale zero”.

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