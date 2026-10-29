Droga al volante: perché la prevenzione passa dalla consapevolezza

Il 29 ottobre, presso la Scuola di Commissariato dell’Esercito, si è svolto l’incontro «Sostanze stupefacenti e sicurezza stradale – Conoscenza, responsabilità, vite più sicure», promosso dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI) in collaborazione con l’Istituto. Il filo conduttore è stato il legame tra la conoscenza dei rischi e la capacità di comprendere le conseguenze delle proprie scelte.

Al confronto hanno partecipato istituzioni, magistratura, mondo accademico e professionisti della salute. Davanti a una platea di studenti delle scuole superiori, destinatari di un momento di informazione e sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alcol, il dibattito ha toccato sia gli effetti sulla salute sia le conseguenze sul piano giuridico. Il fenomeno è stato affrontato da prospettive diverse, accomunate però dalla stessa esigenza: prevenire attraverso la conoscenza.

I lavori si sono aperti con l’intervento di Sandro Corradi, comandante della Scuola di Commissariato dell’Esercito. Il confronto, moderato da Antonio Della Porta, ha messo in relazione competenze ed esperienze differenti, con l’intento di offrire una lettura ampia di un fenomeno che non si esaurisce nella dimensione sanitaria né in quella repressiva.

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