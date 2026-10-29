«Il futuro di Somma Vesuviana è nelle nostre mani»: al via la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale per promuovere il nuovo servizio di igiene urbana

Presentata presso l’aula consiliare del Comune di Somma Vesuviana la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale promossa dal gestore del servizio di igiene urbana Langella Mario S.r.l in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il nuovo servizio di igiene urbana, incrementare la percentuale di raccolta differenziata, migliorare la qualità dei conferimenti e ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, generando benefici ambientali ed economici per l’intera comunità. Tra le priorità figura l’aumento della partecipazione e della collaborazione attiva da parte di cittadini e famiglie. Come sottolinea il claim stesso, «Il futuro di Somma Vesuviana è nelle nostre mani», il traguardo fondamentale è promuovere un impegno condiviso e una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti: Silvia Svanera Sindaca di Somma Vesuviana, Ciro Raia Vicesindaco e moderatore, Rosalba De Nicola Assessora all’Ambiente, Ecologia e Decoro Urbano, Luigi Ruggiero, Alessandro Piccolo e Claudia Lombardo per l’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune, Maria Stella Simone in rappresentanza della Langella Mario S.r.l., la Sottotenente Rosaria Gambardella e il Maresciallo Gennaro Terracciano per la Polizia Locale, Raffaele D’Avino in rappresentanza del Corpo Volontari di pronto intervento e Paolo Melillo per la Protezione Civile, in rappresentanza di “Cobra 2”. Il programma si svilupperà da ottobre 2026 a maggio 2027 attraverso un percorso a tappe, pensato per accompagnare la comunità dalle corrette regole di conferimento fino alla rendicontazione finale dei risultati raggiunti. Per raggiungere capillarmente utenze domestiche e non domestiche, la campagna introdurrà una strategia multicanale: distribuzione del nuovo calendario di raccolta, affissioni sul territorio, punti informativi dedicati, un nuovo portale web, pillole social e spot video.

Particolare attenzione sarà rivolta ai cittadini di domani: protagoniste del progetto “Educational League”, il campionato sull’economia circolare, saranno infatti le scuole primarie del territorio, guidate da Sommì, un simpatico Vesuvio testimonial dell’iniziativa. Tra attività digitali e laboratori non convenzionali (musica, teatro e magia), il percorso si concluderà con un grande evento finale e la premiazione delle classi virtuose alla presenza dell’Amministrazione Comunale.

L’Assessore all’Ambiente, Rosalba De Nicola: «Somma Vesuviana è una città ricca di bellezza, storia e tradizioni. Prendersene cura passa anche dai gesti quotidiani: separare correttamente i rifiuti, rispettare gli orari di conferimento e utilizzare i servizi disponibili. Con questa campagna vogliamo rendere queste indicazioni più chiare e ricordare che un rifiuto abbandonato danneggia un luogo che appartiene a tutti. Sappiamo che ci sono difficoltà da affrontare e che anche il servizio deve fare la propria parte. Ai cittadini chiediamo collaborazione, con rispetto per chi già ogni giorno fa il proprio dovere e desidera vedere lo stesso impegno intorno a sé».

L’Amministratore della Langella Mario S.r.l, Mario Langella: «La nuova campagna di sensibilizzazione ambientale che avvieremo sul territorio nasce dalla volontà di dare un ulteriore impulso al miglioramento della raccolta differenziata, attraverso un’azione concreta di informazione, educazione e coinvolgimento dell’intera cittadinanza. Come azienda, siamo consapevoli che l’efficienza del servizio debba necessariamente accompagnarsi alla collaborazione dei cittadini, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale per raggiungere risultati sempre più ambiziosi. La Langella Mario S.r.l. continuerà a fare la propria parte, investendo nell’informazione e nella sensibilizzazione, affinché Somma Vesuviana possa conseguire risultati sempre più importanti in termini di sostenibilità ambientale e decoro urbano.»

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