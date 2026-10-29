Rifiuti a Pozzuoli, Più Europa: «Un video solleva dubbi sulla raccolta differenziata. Il Comune chiarisca»

La denuncia: «Se i materiali separati dai cittadini vengono mescolati durante la raccolta, si danneggiano l’ambiente e la fiducia nelle istituzioni».

Più Europa chiede chiarimenti immediati sulla gestione della raccolta dei rifiuti a Pozzuoli. Al centro della segnalazione c’è un video, entrato nella disponibilità del gruppo, dal quale sembrerebbe emergere il caricamento congiunto di rifiuti che dovrebbero seguire circuiti di raccolta separati.

«Le immagini sollevano interrogativi precisi e meritano una risposta pubblica. Chiediamo al Comune e alla ditta incaricata del servizio di spiegare che cosa documenti il filmato, quali materiali siano stati raccolti e quale sia stata la loro destinazione. Occorre verificare se le modalità osservate siano coerenti con il servizio di raccolta differenziata».

Per Più Europa, la questione riguarda sia la corretta gestione dei rifiuti sia il rapporto di fiducia con i cittadini.

«Ogni giorno chiediamo alle famiglie di separare i materiali – afferma Riccardo Volpe, Consigliere Comunale di Più Europa – rispettare il calendario e osservare gli orari di conferimento. Se poi quei rifiuti vengono mescolati durante la raccolta, il messaggio che passa è devastante: l’impegno delle persone non serve. Si rischia così di scoraggiare chi rispetta le regole e di offrire un alibi a chi abbandona sacchetti indifferenziati senza rispettare giorni e orari, oltre a creare un danno alla nostra percentuale di racolta differenziata».

Un eventuale comportamento scorretto del gestore, sottolinea il gruppo, non giustifica i conferimenti irregolari dei cittadini. Rende però ancora più urgente garantire coerenza, controlli e trasparenza lungo tutta la filiera.

«L’amministrazione – si legge da una nota del partito Più Europa – verifichi il rispetto degli obblighi del servizio. Vogliamo sapere se si tratti di un caso isolato, se esista una spiegazione tecnica e quali controlli vengano effettuati sulle operazioni di raccolta. Se saranno accertate irregolarità, dovranno essere adottati i provvedimenti previsti».

Più Europa chiede che l’esito delle verifiche venga reso pubblico, insieme alle eventuali misure correttive.

«La raccolta differenziata funziona se ciascuno fa la propria parte: cittadini, gestore e amministrazione. A chi separa correttamente i rifiuti va garantito che quello sforzo abbia un seguito concreto. Il Comune dia risposte verificabili e tuteli la credibilità del servizio».

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