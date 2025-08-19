È Alfa Day al Teatro dei Ruderi: il cantautore dei record protagonista del festival di Cirella
Il giovane cantautore ligure, reduce dal clamoroso successo del duetto con Manu Chao, è pronto a salire sul prestigioso palco del Teatro dei Ruderi di Cirella, nell’ambito del festival diretto da Alfredo De Luca, realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Diamante.
Alfa è attualmente in vetta alle classifiche digitali con il brano “A me mi piace”, una rivisitazione originale e travolgente del celebre “Me Gustas Tu”, divenuto un fenomeno virale tra milioni di ascoltatori. La sua cifra stilistica, fatta di inventiva, sensibilità e un rapporto diretto con i fan, sarà il cuore pulsante di una scaletta pensata per coinvolgere ed emozionare il pubblico.
L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:30, con apertura dei cancelli a partire dalle 18:30.
Una serata all’insegna della musica contemporanea e delle nuove voci della scena italiana, che conferma il Teatro dei Ruderi come uno dei luoghi simbolo dell’estate culturale calabrese.
