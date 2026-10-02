Ercolano: scuola, territorio e futuro gli alunni dell’Istituto De Curtis incontrano l’amministrazione comunale.

a cura di Giovanna Saviato

Si è tenuto un importante momento di confronto tra gli alunni dell’Istituto De Curtis di via Viola e l’Amministrazione comunale di Ercolano, accolta dalla dirigente scolastica Stefania Montesano. All’incontro hanno partecipato la Sindaca Antonietta Garzia, accompagnata dall’assessora Loredana Gargiulo, dalla presidente del Consiglio comunale Carmelina Saulino e dal consigliere con delega alla Periferia Raffaele Petruolo.

L’Amministrazione comunale ha ribadito la massima attenzione nei confronti del mondo della scuola, considerato un punto di riferimento fondamentale per la crescita sociale e culturale della comunità. Proprio in questa direzione, il Comune prevede per il prossimo anno lo stanziamento di fondi destinati al miglioramento e alla riqualificazione delle infrastrutture scolastiche del territorio. Protagonisti assoluti della giornata sono stati i ragazzi, che hanno accolto gli amministratori con un piccolo concerto, regalando ai presenti un momento di particolare partecipazione e condivisione.

A rendere ancora più significativo l’incontro sono state le domande rivolte dagli alunni alla Sindaca e ai rappresentanti dell’Amministrazione. Con grande senso di responsabilità e un forte attaccamento al proprio territorio, i giovani hanno dimostrato attenzione verso le problematiche della città e desiderio di contribuire concretamente alla sua crescita.

Nel corso del confronto, la Sindaca Antonietta Garzia ha sottolineato come la scuola rappresenti innanzitutto inclusione, evidenziando come anche la città di Ercolano debba continuare a essere una comunità fortemente inclusiva.

«Per migliorare la nostra città – ha sottolineato la Sindaca – bisogna partire dalle scuole, perché i ragazzi di oggi hanno un profondo senso di civiltà e rappresentano un importante anello di congiunzione tra l’Amministrazione comunale e le famiglie».

La Sindaca ha inoltre ribadito che tra gli obiettivi della nuova Amministrazione vi è la riqualificazione della città attraverso la realizzazione di opere pubbliche capaci di rilanciare Ercolano sotto il profilo sociale, culturale e turistico.

Investire nelle scuole, negli spazi pubblici e nella qualità della città significa, dunque, investire nel futuro della comunità. Una città più curata, più inclusiva e più vivibile può contribuire a rafforzare nei cittadini, e soprattutto nelle nuove generazioni, il senso di appartenenza e l’orgoglio di essere parte della comunità ercolanese. La presenza del consigliere Petruolo ha attirato l’attenzione di alcuni genitori degli alunni, che si sono rivolti a lui per sottoporre alcune problematiche relative all’istituto.

Il consigliere, attraverso l’interlocuzione con l’assessora Loredana Gargiulo, si è impegnato affinché le criticità segnalate possano essere affrontate e risolte nel più breve tempo possibile, nell’interesse degli studenti e dell’intera comunità scolastica.

L’incontro con gli studenti dell’Istituto De Curtis ha rappresentato, quindi, non soltanto un momento istituzionale, ma un’occasione concreta di ascolto e dialogo tra Amministrazione, scuola, famiglie e giovani cittadini, nella convinzione che proprio dalle nuove generazioni debba partire la costruzione dell’Ercolano del futuro.

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