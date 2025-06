 “Gianburbero”, Carmine Spera presenta il suo libro da Scottojonno

Appuntamento nell’elegante cornice del caffè letterario della Galleria Principe

Uno nuovo interessante incontro per Carmine Spera, che presenterà il suo ultimo libro “Gianburbero” martedì 10 giugno alle ore 18 presso ScottoJonno, Galleria Principe di Napoli. La direzione culturale del caffè letterario è di Alessandro Polidoro. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogano con l’autore, la giornalista Paola de Simone.

L’ultimo libro di Carmine Spera, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Kids, è dedicato ai bambini. Autore di canzoni per l’infanzia pluripremiate allo Zecchino d’Oro, Spera anche per la scorsa edizione con il testo “Nonna Rock” è salito sul podio.

“Gianburbero”, pubblicato nella collana Kids, racconta di un uomo più temuto nel paese. Quando nasce suo figlio esprime il suo più grande desiderio: da grande dovrà essere più bravo …anzi no più cattivo di lui. Suo figlio, però, mostra da subito un grande difetto. È gentile e, soprattutto, ama studiare. Gianburbero si impegnerà per cambiare il figlio ma i suoi insegnamenti si riveleranno buffi quanto inutili. Seguirà un paradossale rapimento, a opera di Gianburbero di un bambino figlio del macellaio del paese, ma gli esiti saranno tutt’altri rispetto a quelli auspicati dal goffo criminale. Suo figlio, non solo salverà la situazione dimostrando come sia possibile cambiare rispetto al contesto di appartenenza, ma imparerà anche a leggere e scrivere grazie all’amicizia con il bambino rapito. Il finale è a sorpresa e confortante, come nei più bei cartoni animati o nelle canzoni per bambini. Lo stile è allegro, leggero, giocoso e pieno d’insegnamenti di vita e mai a senso unico: vanno dai padri ai figli ma ancora di più dai figli ai padri. Che sanno insegnare bene quanto ci sia modo e speranza per essere migliori.

Carmine Spera, nato a Castellammare di Stabia il 28 marzo 1969. Dedica gran parte del suo tempo libero alla scrittura e alla composizione musicale rivolta al mondo dell’infanzia. Dal 2010 a oggi ha composto molti brani che hanno partecipato allo “Zecchino d’oro” trattando argomenti molto delicati come gli stereotipi di genere (Un principe Blu), il riciclo dei rifiuti (Bar-tolo il barattolo) e la dislessia (L’ Anisello Nunù che sul canale you tube ha superato 100 milioni di visualizzazioni). Nel 2022 è tra gli autori del brano “Bla bla bla” che ha rappresentato l’Italia al Junior eurovision contest svoltosi in Armenia e trasmesso in Eurovisione. Nel 2013 si classificò secondo alla X edizione del concorso letterario nazionale “il Racconto nel cassetto” per la sezione racconti per ragazzi con “Shirikirikiri Mago Arturo e la sua formula magica” pubblicato da Edizioni Cento Autori. Nel 2015 la casa editrice Eli La spiga pubblica il racconto Topodomani”, che sottolinea l’importanza dei punti di vista e del mettersi nei panni dell’altro.