Nadia Lai è une estetista di origine Sarda. E’ nata infatti a Onanì, una piccola realtà della provincia di Nuoro e ha da sempre adorato il mondo del massaggio. Dopo gli anni della scuola, ha iniziato a frequentare i primi corsi di massaggio. “Da lì mi si è aperto un mondo” dichiara emozionata Nadia, “e ho iniziato a girare l’Italia, tra Roma, Bologna, Firenze per approfondire le mie conoscenze, formandomi anche presso l’istituto di formazione professionale per estesiste DG Center, in particolare in una sede di Nuoro, dove attualmente lavoro”

Fra tanti corsi di aggiornamento e attività lavorativa nei migliori centri della costa sarda (in particolare, a San Teodoro e Puntaldia), “dove il massaggio era pane quotidiano”, trascorrono gli anni per Nadia che ha sempre voglia di imparare con corsi di trucco, sopracciglia, extension ciglia, laser e ricostruzione unghie.

Fra le qualifiche ottenute l’attestato di specializzazione presso il DG Center Accademia Olistica di Olbia nel 2013, in un percorso di Linfodrenaggio metodo Vodder, una tecnica manuale delicata che stimola la circolazione linfatica, utile contro ritenzione idrica, gonfiori e senso di pesantezza; e negli anni più recenti, i percorsi formativi sui trattamenti Hot Stones Massage e Massaggio Emozione Ayurvedico. Al centro estetico “Fior di Luoto” di Nuoro acquisisce le competenze sul Massaggio connettivale, una tecnica che lavora sul tessuto connettivo per scioglierne le tensioni e migliorarne l’elasticità e l’irrorazione.

Nei centri estetici di San Teodoro lavora per anni e anni, dove si è occupata di epilazione, trattamenti viso, manicure e pedicure estetico-curative, massaggi rilassanti e drenanti e uso di macchinari professionali. Presso queste strutture ha seguito anche i rapporti diretti con i fornitori e la scelta dei prodotti.

Una grande soddisfazione arriva vincendo nel mese di marzo 2026 un premio importante al Campionato Ufficiale Italiano di Massaggio e Terapia Manuale: il Premio speciale per la miglior presentazione. “Ho partecipato per gioco, ero certa che sarei tornata a mani vuote, invece ho vinto un grande riconoscimento, che premia la mia preparazione tecnica, e anche la cura con cui svolgo ogni trattamento”, prosegue felice Nadia.

“In questa occasione conosco il professor Manna, che mi parla del Dream Massage e del suo patron, il dottor Stefano Serra, che chiamano affettuosamente il Capitano. Inizio le selezioni per entrare nel suo team, davanti a me circa 400 partecipanti. Non credevo di farcela, invece oggi posso dire con orgoglio di essere diventata allieva del Dream Team e poter far parte del progetto in occasione del prossimo Festival della Canzone italiana di Sanremo, al Festival dei Sogni” continua Nadia.

“Stefano Serra è un grande professionista, ma anche una persona di rara umanità e sensibilità, mi ha incoraggiato tantissimo e di questo mi sento onorata”, afferma Nadia, “continua a ripetermi che Sanremo è solo l’inizio di un percorso, ma lui lo sa bene, io sono una che non si accontenta e ho in mente tanti progetti per il futuro, anche se ora preferisco non parlarne”.

Ecco quindi che Nadia è pronta per il festival dei sogni a Sanremo, dove potrà portare le sue conoscenze del metodo Dream Massage (del quale ha conseguito gli attestati Dream Massage Advanced, Massaggio delle Stelle e Dream Water Delphine), con sette diverse tecniche di massaggio: terapeutico, californiano, svedese, deep surf, reiki, ayurvedico, linfodrenante e shiatsu.

Le lacrime di commozione prendono Nadia mentre ci parla. “Sono cresciuta tanto in questi anni. Ovviamente devo tutto anche al mio compagno che mi sostiene in tutto, alla mia mamma, alle mie tre figlie meravigliose. Ma dedico tutto, anche questa prossima esperienza a Sanremo, a mio padre e a mio fratello che non sono più su questa terra, ma che so che sarebbero orgogliosi di me” conclude emozionata.

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